НБУ предостерегает банки от сотрудничества с Дубинским

Национальный банк Украины сообщил банки о санкциях, введении США, в отношении народного депутата Александра Дубинского и предупредил о рисках при сотрудничестве с подсанкционными лицами.

Источник: LIGA.net, которая цитирует письмо НБУ

Дословно: "В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками".

Детали: В списке санкций попали 7 граждан Украины: депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, экс-прокурор Константин Кулик, бывший депутат Александр Онищенко, бизнесмены Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

Кроме того под санкциями оказались ООО "Эра Медиа", ИА "Онли Ньюз", ООО "Скептик" и сайт NABULeaks, связанные с депутатом Андреем Деркачем (включен в список санкций в сентябре 2020 года).

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