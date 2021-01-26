Бойовики поранили українського військового, його стан важкий

26 січня близько 19.00 внаслідок обстрілу бойовиками отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України.

Джерело: пресслужба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі у Telegram

Деталі: Зазначається, що обстріляні позиції в районі Попасної. Пораненому військовому надали медичну допомогу, його стан важкий.

Дослівно: "Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ".

Нагадаємо: Учора, 25 січня, внаслідок обстрілу бойовиками позицій Об'єднаних сил в районі Золотого отримав поранення військовослужбовець ЗСУ. Він перебуває у важкому стані.

Через це підгрупа з безпеки у Тристоронній контактній групі зібралася на позачергове засідання.