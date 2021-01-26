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Боевики ранили украинского военного, его состояние тяжелое

Вторник, 26 января 2021, 21:14

26 января около 19.00 в результате обстрела боевиками получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Источник: пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram

Детали: Отмечается, что обстреляны позиции в районе Попасной.  Раненому военному оказали медицинскую помощь, его состояние тяжелое.

Дословно: "Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ".

Напомним: Вчера, 25 января, в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил в районе Золотого получил ранение военнослужащий ВСУ. Он в тяжелом состоянии.

По этой причине подгруппа по безопасности в Трехсторонний контактной группе собралась на внеочередное заседание.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаТКГ


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