Боевики ранили украинского военного, его состояние тяжелое

26 января около 19.00 в результате обстрела боевиками получил ранения один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Источник: пресс-служба украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram

Детали: Отмечается, что обстреляны позиции в районе Попасной. Раненому военному оказали медицинскую помощь, его состояние тяжелое.

Дословно: "Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен "режим тишины" и направлено соответствующую ноту в СММ ОБСЕ".

Напомним: Вчера, 25 января, в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил в районе Золотого получил ранение военнослужащий ВСУ. Он в тяжелом состоянии.

По этой причине подгруппа по безопасности в Трехсторонний контактной группе собралась на внеочередное заседание.