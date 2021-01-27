Російські найманці поранили бійця ЗСУ біля Новоолександрівки – ООС

26 січня російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню та поранили бійця Об’єднаних сил.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Ворог відкривав вогонь біля Новоолександрівки з автоматичних станкових гранатометів, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок прицільного обстрілу українських позицій один військовослужбовець отримав кульове поранення. Пораненому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

Окрім того, біля Новозванівки противник застосував в бік наших позицій автоматичний станковий гранатомет.

Також неподалік Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета. А в передмісті Мар’їнки противник застосував проти наших воїнів снайперську зброю.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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