Российские наемники ранили бойца ВСУ возле Новоалександровки – ООС

26 января российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня и ранили бойца Объединенных сил.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Враг открывал огонь у Новоалександровки с автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

Вследствие прицельного обстрела украинских позиций один военнослужащий получил пулевое ранение. Раненому оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Кроме того, у Новозвановка противник применил в сторону наших позиций автоматический станковый гранатомет.

Также неподалеку Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки противник применил против наших воинов снайперское оружие.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним: