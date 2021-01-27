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Российские наемники ранили бойца ВСУ возле Новоалександровки – ООС

Среда, 27 января 2021, 07:38

26 января российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня и ранили бойца Объединенных сил.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Враг открывал огонь у Новоалександровки с автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. 

Вследствие прицельного обстрела украинских позиций один военнослужащий получил пулевое ранение. Раненому оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Кроме того, у Новозвановка противник применил в сторону наших позиций автоматический станковый гранатомет.

Также неподалеку Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки противник применил против наших воинов снайперское оружие.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним:

  • Накануне в ТКГ сообщили, что около 19.00 в результате обстрела боевиков возле Попасной получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
  • Кроме того, 25 января, в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил в районе Золотого получил ранение военнослужащий ВСУ. Он в тяжелом состоянии.
  • По этой причине подгруппа по безопасности в Трехсторонний контактной группе собралась на внеочередное заседание.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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