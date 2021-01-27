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COVID в Україні: 3,8 тисячі нових випадків, 2,4 тисячі госпіталізацій 

Середа, 27 січня 2021, 07:16
COVID в Україні: 3,8 тисячі нових випадків, 2,4 тисячі госпіталізацій 
УП

За добу 26 січня в Україні COVID-19 підтвердився у 3 776 осіб, госпіталізували 2 430 хворих, зафіксували 145 летальних випадків, одужали 14 250 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook  

Деталі: За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 1 200 883 особи, з них одужали 980 085 осіб, але померли 22 202 пацієнтів. 

Серед нових хворих – 115 дітей та 172 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

За минулу добу було здійснено 47 120 тестувань: методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079. Від березня методом ПЛР проведено вже 6 152 298 тестувань.

 

Передісторія:

  • Із 8 до 24 січня включно в Україні діяв жорсткіший карантин, не працювали торгово-розважальні центри, магазини промислових товарів, кафе й ресторани (крім як на доставку), спортзали й басейни, драматичні й кінотеатри, музеї, школи й вищі навчальні заклади не приймали учнів та студентів тощо. 
  • МОЗ відзначив стабілізацію епідемічної ситуації після різдвяно-новорічних свят і вирішив не продовжувати жорсткий карантин.
  • З 25 січня в Україні діють карантинні обмеження, притаманні для помаранчевого рівня епідемічної небезпеки: школи та виші поновили очне навчання, супермаркети можуть продавати промтовари, бутіки – одяг та взуття, громадяни можуть вживати їжу та напої безпосередньо в ресторанах і кав'ярнях, ходити на вистави та кіно, у спортзали й басейни тощо.
  • Загальний карантин діятиме щонайменше до весни. Уряд поки не планує жорстких обмежувальних карантинних заходів навесні.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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