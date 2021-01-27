Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголошено про підозру у вчиненні злочину – організації готування вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що підозру вручили рідним. Самого Нескромного розшукують для допиту, як підозрюваного, та мають вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.

Служба безпеки встановила, що Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили вбити Наумова.

Серед доказів, які це підтверджують, – відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Расюка, Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі.

За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ.

Фігуранти справи розробили детальний план вбивства. Задля його виконання Расюк упродовж жовтня 2020 року – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за Наумовим.

Це також підтверджено матеріалами справи та відповідними аудіо записами.

На першому аудіозаписі Расюк з невідомим чоловіком обговорює організацію замовного вбивства А.Наумова:

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