Колишньому першому заступнику голови Служби безпеки Дмитру Нескоромному оголосили підозру в замовленні вбивства начальника Головного Управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що підозру вручили рідним. Самого Нескоромного розшукують для допиту, як підозрюваного, та мають вручити клопотання про обрання запобіжного заходу.

Служба безпеки встановила, що Нескоромний спільно зі співробітником Антитерористичного центру при СБУ Юрієм Расюком вирішили вбити Наумова.

Серед доказів, які це підтверджують, – відео- та фотоматеріали, аудіозаписи розмов Расюка, Нескоромного та інших осіб, під час яких, зокрема, обговорюється організація вбивства, виконавці та інші деталі.

За версією слідства, основним мотивом злочину став той факт, що Наумов був перешкодою для повернення Нескоромного на високу посаду в керівництві Служби, а також виступав проти призначення окремих членів екскоманди Нескоромного в СБУ.

Фігуранти справи розробили детальний план вбивства. Задля його виконання Расюк упродовж жовтня 2020 року – січня 2021 року підшукав виконавців злочину, забезпечив їх фінансування, організував стеження за Наумовим.

Це також підтверджено матеріалами справи та відповідними аудіо записами.

На одному аудіозаписі - розмова, записана під час зустрічі Нескоромного та Расюка, на якій обговорюється, скільки коштуватиме ця справа:

На іншому аудіозаписі Расюк з невідомим чоловіком обговорює організацію замовного вбивства А.Наумова:

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