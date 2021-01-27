СБУ подтвердила, что считает Нескоромного заказчиком убийства "правой руки" Баканова
Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявили подозрение в заказе убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Отмечается, что подозрение вручили родным. Самого Нескоромного разыскивают для допроса, как подозреваемого, и должны вручить ходатайство об избрании меры пресечения.
Служба безопасности установила, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить Наумова.
Среди доказательств, подтверждающих это, - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.
По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.
Фигуранты дела разработали детальный план убийства. Для его выполнения Расюк протяжении октября 2020 - январе 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым.
Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями.
На первом аудиозаписи Расюк с неизвестным мужчиной обсуждает организацию заказного убийства Наумова:
На второй аудиозаписи - разговор, записанный во время встречи Нескоромного и Расюка, на которой обсуждается, сколько будет стоить это "дело":
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Предыстория:
- 23 января стало известно, что полковника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Источники УП подтвердили информацию о задержании.
- Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога.
- В СБУ сообщили, что организатор покушения на Наумова предложил $50 000 за совершение преступления. Преступление планировалось в сговоре нескольких лиц.