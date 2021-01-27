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СБУ подтвердила, что считает Нескоромного заказчиком убийства "правой руки" Баканова

Среда, 27 января 2021, 19:52

Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявили подозрение в заказе убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что подозрение вручили родным.  Самого Нескоромного разыскивают для допроса, как подозреваемого, и должны вручить ходатайство об избрании меры пресечения.

Служба безопасности установила, что Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить Наумова.

Среди доказательств, подтверждающих это, - видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

По версии следствия, основным мотивом преступления стало то, что Наумов был препятствием для возвращения Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

Фигуранты дела разработали детальный план убийства.  Для его выполнения Расюк протяжении октября 2020 - январе 2021 подыскал исполнителей преступления, обеспечил их финансирования, организовал слежку за Наумовым.

Это также подтверждено материалами дела и соответствующими аудио записями.

На первом аудиозаписи Расюк с неизвестным мужчиной обсуждает организацию заказного убийства Наумова:

 
 

На второй аудиозаписи - разговор, записанный во время встречи Нескоромного и Расюка, на которой обсуждается, сколько будет стоить это "дело":

 
 

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Предыстория:

  • 23 января стало известно, что полковника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Источники УП подтвердили информацию о задержании. 
  • Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. 
  • В СБУ сообщили, что организатор покушения на Наумова предложил $50 000 за совершение преступления. Преступление планировалось в сговоре нескольких лиц.

Украинская правда
Темы: СБУ


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