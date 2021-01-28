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США переконані, що Дубінський бреше і його треба покарати – джерело

Четвер, 28 січня 2021, 17:36

Сполучені штати нічого не вимагають та не радять робити президенту Володимиру Зеленському та монобільшості щодо санкцій, накладених на нардепа Олександра Дубінського, але його потрібно притягнути до відповідальності.

Джерело: інформоване джерело в дипломатичних колах

Дослівно: "Сполучені Штати ніколи не будуть покладатися на єдине джерело для визначення санкцій.  Рішення OFAC (Управління з контролю за іноземними активами - ред.) ґрунтується на великій кількості як несекретних, так і засекречених джерел, що і слід очікувати від уряду, що оперує широким спектром ресурсів для проведення розслідувань, які перебувають в його розпорядженні.

Сполучені Штати не висувають вимог або порад Адміністрації президента або партії "Слуга народу" щодо того, як їм слід реагувати на санкції. Однак вони (США - ред.) вважають, що Дубінського слід притягнути до відповідальності. Спроби втрутитися у виборчий процес в США - справа непроста.

Твердження про те, що посольство США викликало президента, депутатів партії "Слуга народу" або інших осіб в посольство США для обговорення санкцій або вимоги певних дій, є сфабрикованими.

Те, що зробив Дубінський, включено в пресреліз Міністерства фінансів. Однак історія про те, що він просто провів пресконференція і його обмовили - абсолютна брехня.  Публічні дані демонструють, як Дубінський активно співпрацював з російським агентом (Андрієм Деркачем - ред.), брав участь в поширенні спростованої теорії та закликав до розслідування щодо кандидата в президенти США (Джо Байдена - ред.)".

Передісторія: Раніше США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення Деркача через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.

Президент Володимир Зеленський просив вийти Дубінського із фракції "Слуга народу", той відмовився.

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Українська правда
Теми: СШАсанкціїДубінськийЗеленськийСлуга народу


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