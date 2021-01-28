США убеждены, что Дубинский врет и его надо наказать – источник

Соединенные штаты ничего не требуют и не советуют делать президенту Владимиру Зеленскому и монобольшинству по поводу санкций, наложенных на нардепа Александра Дубинского, но его нужно привлечь к ответственности.

Источник: информированный источник в дипломатических кругах

Дословно: "Соединенные Штаты никогда не будут полагаться на единственный источник для определения санкций. Решения OFAC (Управление по контролю за иностранными активами – ред.) основываются на большом количестве как несекретных, так и засекреченных источников, что и следует ожидать от правительства, располагающего широким спектром ресурсов для проведения расследований, находящихся в его распоряжении.

Соединенные Штаты не выдвигают требований или советов Администрации президента или партии "Слуга народа" относительно того, как им следует реагировать на санкции. Однако они (США – ред.) считают, что Дубинского следует привлечь к ответственности. Попытки вмешаться в избирательный процесс в США – дело непростое.

Утверждения о том, что посольство США вызвало президента, депутатов партии "Слуга народа" или других лиц в посольство США для обсуждения санкций или требования определенных действий, являются сфабрикованными.

То, что сделал Дубинский, включено в пресс-релиз Министерства финансов. Однако история о том, что он просто провел пресс-конференцию и его оклеветали – абсолютная ложь. Публичные записи показывают, как Дубинский активно сотрудничал с российским агентом (Андреем Деркачем – ред.), участвовал в распространении опровергнутой теории и призывал к расследованию в отношении кандидата в президенты США (Джо Байдена – ред.)".

Предыстория: Ранее США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и окружения Деркача из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.