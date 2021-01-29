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Зеленський закликав нардепів скоротитися до 300 і просить українців простежити

П'ятниця, 29 січня 2021, 11:20
Фото ВР

Президент Володимир Зеленський заявив, що незабаром кількість народних депутатів скоротять до 300 – відповідний законопроєкт уже на черзі.

Джерело: відеозвернення Зеленського у Facebook, спікер Дмитро Разумков на брифінгу 29 січня, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Вірю, що у нашому парламенті депутатів буде менше. Не 450, а 300. Цей закон на черзі. Ми також це обіцяли і повинні зробити".

Деталі: Президент нагадав, що для зменшення кількості парламентарів, потрібні 300 голосів.

Він також поцікавився, хто ж доєднається до "Слуги народу" у цьому питанні.

Українцям Зеленський порадив "уважно слідкувати за поіменним голосуванням за цей закон, запам’ятовувати прізвища і робити висновки на наступних виборах".

Водночас спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що наразі пропозицій щодо розгляду цього законопроєкту на найближчому тижні від парламентерів не находило.

Він також додав, що закон про скорочення Ради до 300 осіб слід виносити до зали, коли буде підтримка в 300 голосів. А для цього потрібні додаткові консультації з представниками різних депутатських фракцій і груп.

Що було раніше: Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу ВРУ з 450 до 300 народних депутатів. 16 січня заступниця голови Комітету ВР з питань правової політики Ольга Совгиря повідомила, що законопроєкт щодо скорочення кількості нардепів до 300 осіб має потрапити на голосування до парламенту на останньому пленарному тижні січня.

Передісторія: 

  • Законопроєкт №1017 був внесений президентом Зеленським 29 серпня 2019 року, в перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання.
  • 4 лютого 2020 року парламент 236 голосами попередньо схвалив проєкт змін до Конституції України щодо зменшення свого складу з 450 до 300 нардепів.
  • Окрім того, законопроєкт №1017 закріплює в основному законі пропорційну систему на парламентських виборах та обов'язок для кандидата в нардепи володіти державною мовою. 
  • Скорочення кількості нардепів до 300  було також одним з 5 питань Всеукраїнського опитування від президента 25 жовтня 2020 року. За даними "Слуги народу", таку ідею підтримують 89% опитаних.  

Ірина Балачук, УП
Теми: ЗеленськийВерховна Радазаконодавство


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