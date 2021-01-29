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Зеленский призвал нардепов сократиться до 300 и просит украинцев проследить

Пятница, 29 января 2021, 11:20
Фото ВР

Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре количество народных депутатов сократят до 300 – соответствующий законопроект уже на очереди.

Источник: видеообращение Зеленского в Facebook, спикер Дмитрий Разумков на брифинге 29 января, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Верю, что в нашем парламенте депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон в очереди. Мы также это обещали и должны сделать".

Детали: Президент напомнил, что для уменьшения количества парламентариев, нужны 300 голосов.

Он также поинтересовался, кто же присоединится к "Слуге народа" в этом вопросе.

Украинцам Зеленский посоветовал "внимательно следить за поименным голосованием за этот закон, запоминать фамилии и делать выводы на следующих выборах".

Вместе с тем спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что пока предложений по рассмотрению этого законопроекта на ближайшей неделе от парламентариев не было.

Он также добавил, что закон о сокращении Рады до 300 человек следует выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов. А для этого нужны дополнительные консультации с представителями разных фракций и групп.

Что было раньше: Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов. 16 января заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря сообщила, что законопроект о сокращении количества нардепов до 300 человек должен попасть на голосование в парламент на последней пленарной неделе января.

Предыстория: 

  • Законопроект №1017 был внесен президентом Зеленским 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва.  
  • 4 февраля 2020 парламент 236 голосами предварительно одобрил проект изменений в Конституцию Украины относительно уменьшения своего состава с 450 до 300 нардепов.
  • Кроме того, законопроект №1017 закрепляет в основном законе пропорциональную систему на парламентских выборах и обязательное для кандидата в нардепы владение государственным языком.
  • Сокращение количества нардепов до 300 было также одним из 5 вопросов Всеукраинского опроса от президента 25 октября 2020 года. По данным "Слуги народа", такую идею поддерживают 89% опрошенных.

Ирина Балачук, УП
Темы: ЗеленскийВерховная Радазаконодательство


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