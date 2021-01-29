Зеленский призвал нардепов сократиться до 300 и просит украинцев проследить
Президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре количество народных депутатов сократят до 300 – соответствующий законопроект уже на очереди.
Источник: видеообращение Зеленского в Facebook, спикер Дмитрий Разумков на брифинге 29 января, которого цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Верю, что в нашем парламенте депутатов будет меньше. Не 450, а 300. Этот закон в очереди. Мы также это обещали и должны сделать".
Детали: Президент напомнил, что для уменьшения количества парламентариев, нужны 300 голосов.
Он также поинтересовался, кто же присоединится к "Слуге народа" в этом вопросе.
Украинцам Зеленский посоветовал "внимательно следить за поименным голосованием за этот закон, запоминать фамилии и делать выводы на следующих выборах".
Вместе с тем спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что пока предложений по рассмотрению этого законопроекта на ближайшей неделе от парламентариев не было.
Он также добавил, что закон о сокращении Рады до 300 человек следует выносить в зал, когда будет поддержка в 300 голосов. А для этого нужны дополнительные консультации с представителями разных фракций и групп.
Что было раньше: Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.
16 января заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря сообщила, что законопроект о сокращении количества нардепов до 300 человек должен попасть на голосование в парламент на последней пленарной неделе января.
Предыстория:
- Законопроект №1017 был внесен президентом Зеленским 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва.
- 4 февраля 2020 парламент 236 голосами предварительно одобрил проект изменений в Конституцию Украины относительно уменьшения своего состава с 450 до 300 нардепов.
- Кроме того, законопроект №1017 закрепляет в основном законе пропорциональную систему на парламентских выборах и обязательное для кандидата в нардепы владение государственным языком.
- Сокращение количества нардепов до 300 было также одним из 5 вопросов Всеукраинского опроса от президента 25 октября 2020 года. По данным "Слуги народа", такую идею поддерживают 89% опрошенных.