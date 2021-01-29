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Кум Табачника виграв вибори ректора національного університету

П'ятниця, 29 січня 2021, 13:39

"Ексрегіонал" та кум ексміністра освіти Дмитра Табачника – Максим Луцький – переміг на виборах ректора столичного Національного авіаційного університету у першому турі.

Джерело: сайт НАУ

Дослівно: "Загальна кількість виборців, внесених до списків, становила 2711 осіб, явка виборців склала - 2423 особи (89,3%).

Голоси виборців розподілилися наступним чином:

  • Максим Луцький  - 1733 голосів (63,9%),
  • Рімвідас Хращевський - 393 голоси (14,5%),
  • Павло Борсук - 161 голос (5,9%).
  • Не підтримали жодного кандидата - 112 голосів (4,1%)".

Передісторія:

  • У 2006 році Луцького було обрано у Верховну Раду від "Блоку Юлії Тимошенко", однак того ж року він перейшов до "регіоналів".
  • У 2010 році Луцький повторно обрався в Раду, наступного року ставши головою комітету з питань науки і освіти. Там він був одним з найвідоміших соратників тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника.
  • У 2014 році Луцький став проректором НАУ.
  • У 2015 році новопризначений в.о. ректора НАУ Рімвідас Хращевський звільнив Луцького. У наказі про звільнення йшлося, що Луцький і інші особи були призначені на посади "із перевищенням службових повноважень без погодження Вченої ради НАУ, всупереч Статуту, та перебували на них всупереч нормам чинного законодавства України", а зарплати їм були встановлені з порушенням процедур, що завдало збитки бюджету.
  • Проте, згодом Луцького поновили на посаді.

Українська правда
Теми: ТабачникЛуцький


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