Кум Табачника виграв вибори ректора національного університету
П'ятниця, 29 січня 2021, 13:39
"Ексрегіонал" та кум ексміністра освіти Дмитра Табачника – Максим Луцький – переміг на виборах ректора столичного Національного авіаційного університету у першому турі.
Джерело: сайт НАУ
Дослівно: "Загальна кількість виборців, внесених до списків, становила 2711 осіб, явка виборців склала - 2423 особи (89,3%).
Голоси виборців розподілилися наступним чином:
- Максим Луцький - 1733 голосів (63,9%),
- Рімвідас Хращевський - 393 голоси (14,5%),
- Павло Борсук - 161 голос (5,9%).
- Не підтримали жодного кандидата - 112 голосів (4,1%)".
Передісторія:
- У 2006 році Луцького було обрано у Верховну Раду від "Блоку Юлії Тимошенко", однак того ж року він перейшов до "регіоналів".
- У 2010 році Луцький повторно обрався в Раду, наступного року ставши головою комітету з питань науки і освіти. Там він був одним з найвідоміших соратників тодішнього міністра освіти Дмитра Табачника.
- У 2014 році Луцький став проректором НАУ.
- У 2015 році новопризначений в.о. ректора НАУ Рімвідас Хращевський звільнив Луцького. У наказі про звільнення йшлося, що Луцький і інші особи були призначені на посади "із перевищенням службових повноважень без погодження Вченої ради НАУ, всупереч Статуту, та перебували на них всупереч нормам чинного законодавства України", а зарплати їм були встановлені з порушенням процедур, що завдало збитки бюджету.
- Проте, згодом Луцького поновили на посаді.
Українська правда