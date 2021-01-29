"Ексрегіонал" та кум ексміністра освіти Дмитра Табачника – Максим Луцький – переміг на виборах ректора столичного Національного авіаційного університету у першому турі.

Джерело: сайт НАУ, керівник Управління проведення обов'язкових повних перевірок НАЗК Сергій Петухов у Facebook

Дослівно: "Загальна кількість виборців, внесених до списків, становила 2711 осіб, явка виборців склала - 2423 особи (89,3%).

Голоси виборців розподілилися наступним чином:

Максим Луцький - 1733 голосів (63,9%),

Рімвідас Хращевський - 393 голоси (14,5%),

Павло Борсук - 161 голос (5,9%).

Не підтримали жодного кандидата - 112 голосів (4,1%)".

Деталі: За даними Сергія Петухова, Луцький підпадає під люстрацію та не може обіймати посади ректора.

Sergiy Petukhov

Sergiy Petukhov

Згідно з ЗУ "Про очищення влади", заборона застосовується до осіб, які обіймали посаду з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року та не були звільнені в цей період за власним бажанням. Серед таких осіб - голови районної державної адміністрації. Максим Луцький до 2014 року був головою Солом'янської райдержадміністрації Києва.

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