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Кум Табачника выиграл выборы ректора НАУ

Пятница, 29 января 2021, 13:39

"Экс-регионал" и кум экс-министра образования Дмитрия Табачника - Максим Луцкий - победил на выборах ректора Национального авиационного университета в первом туре.

Источник: сайт НАУ

Дословно: "Общее количество избирателей, внесенных в списки, составило 2711 человек, явка избирателей составила - 2423 человека (89,3%).

Голоса избирателей распределились следующим образом:

  • Максим Луцкий - 1733 голосов (63,9%),
  • Римвидас Хращевський - 393 голоса (14,5%),
  • Павел Борсук - 161 голос (5,9%).
  • Не поддержали ни одного кандидата - 112 голосов (4,1%)".

Предыстория:

  • В 2006 году Луцкого избрали в Верховную Раду от "Блока Юлии Тимошенко", однако того же года он перешел к "регионалам".
  • В 2010 году Луцкий повторно был избран в Раду, в следующем году стал председателем комитета по вопросам науки и образования. Там он был одним из самых известных соратников тогдашнего министра образования Дмитрия Табачника.
  • В 2014 году Луцкий стал проректором НАУ.
  • В 2015 году новый и.о. ректора НАУ Римвидас Хращевський уволил Луцкого. В приказе об увольнении говорилось, что Луцкий и другие лица были назначены на должности "с превышением служебных полномочий без согласования Ученого совета НАУ, вопреки Уставу, и находились на них вопреки нормам действующего законодательства Украины", а зарплаты им были установлены с нарушением процедур, что нанесло ущерб бюджету.
  • Однако, впоследствии Луцкого восстановили в должности.

Украинская правда
Темы: ТабачникЛуцкий


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