"Экс-регионал" и кум экс-министра образования Дмитрия Табачника - Максим Луцкий - победил на выборах ректора столичного Национального авиационного университета в первом туре.

Источник: сайт НАУ, руководитель Управления проведения обязательных полных проверок НАПК Сергей Петухов в Facebook



Дословно: "Общее количество избирателей, внесенных в списки, составило 2711 человек, явка избирателей составила - 2423 человека (89,3%).

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Максим Луцкий - 1733 голосов (63,9%),

Римвидас Хращевський - 393 голоса (14,5%),

Павел Борсук - 161 голос (5,9%).

Не поддержали ни одного кандидата - 112 голосов (4,1%)".

Детали: По данным Сергея Петухова, Луцкий подпадает под люстрацию и не может занимать должность ректора.

Sergiy Petukhov

Sergiy Petukhov

Согласно ЗУ "Об очищении власти", запрет применяется к лицам, которые занимали должность с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены в этот период по собственному желанию. Среди таких лиц - главы районной государственной администрации. Максим Луцкий до 2014 года был главой Соломенской райгосадминистрации Киева.

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