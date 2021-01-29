Кум Табачника выиграл выборы ректора НАУ
Пятница, 29 января 2021, 13:39
"Экс-регионал" и кум экс-министра образования Дмитрия Табачника - Максим Луцкий - победил на выборах ректора Национального авиационного университета в первом туре.
Источник: сайт НАУ
Дословно: "Общее количество избирателей, внесенных в списки, составило 2711 человек, явка избирателей составила - 2423 человека (89,3%).
Голоса избирателей распределились следующим образом:
- Максим Луцкий - 1733 голосов (63,9%),
- Римвидас Хращевський - 393 голоса (14,5%),
- Павел Борсук - 161 голос (5,9%).
- Не поддержали ни одного кандидата - 112 голосов (4,1%)".
Предыстория:
- В 2006 году Луцкого избрали в Верховную Раду от "Блока Юлии Тимошенко", однако того же года он перешел к "регионалам".
- В 2010 году Луцкий повторно был избран в Раду, в следующем году стал председателем комитета по вопросам науки и образования. Там он был одним из самых известных соратников тогдашнего министра образования Дмитрия Табачника.
- В 2014 году Луцкий стал проректором НАУ.
- В 2015 году новый и.о. ректора НАУ Римвидас Хращевський уволил Луцкого. В приказе об увольнении говорилось, что Луцкий и другие лица были назначены на должности "с превышением служебных полномочий без согласования Ученого совета НАУ, вопреки Уставу, и находились на них вопреки нормам действующего законодательства Украины", а зарплаты им были установлены с нарушением процедур, что нанесло ущерб бюджету.
- Однако, впоследствии Луцкого восстановили в должности.
Украинская правда