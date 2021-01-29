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Ляшко озвучил точную дату, когда в Украине начнут прививать от COVID-19

Пятница, 29 января 2021, 15:54

Вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться 15 февраля - ориентировочно тогда в Украину привезут первые вакцины.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина

Прямая речь Ляшко: "Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования".

Детали: На вопрос, есть ли вероятность, что в феврале вакцину не привезут и все отложится, Ляшко ответил, что помешать могут только форс-мажорные обстоятельства - "например, не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды".

Отмечается, что Ляшко не ответил на вопрос, какой именно вакциной начнут прививать украинцев. По словам Ляшко, вопрос в том, какая вакцина приедет первой - выделенная в рамках инициативы Covax, которая передается Украине бесплатно, или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства.

Предыстория:

  • В ноябре 55% украинцев заявляли, что готовы сделать прививку от COVID-19, если вакцина будет бесплатной, 40% - не готовы.
  • В январе стало известно, что 52% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19, даже если прививки будут бесплатными. Готовы вакцинироваться 39%.

Темы: Ляшковакцинациякоронавирус


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