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У Навального відреагували на пропагандистське відео про "палац Путіна"

П'ятниця, 29 січня 2021, 18:53

Керівниця відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією Марія Півчих прокоментувала відео, зроблене у "палаці в Геленджику" інтернет-проєктом Mash.

Джерело: Півчих в Twitter

Пряма мова Півчих: "Mash підтвердили те, що ми писали про ремонт і цвіль, спасибі, звичайно, але ми і так це знали".

Деталі: Вона додала до посту скріншот зі статті ФБК про "палац Путіна", в якому йдеться про ремонт, забиті вікна, робочих.  Причина ремонту, повідомляв Навальний, "цвіль і нехлюйство", оскільки будівля побудована з помилками.

Нагадаємо: 29 січня телеграм-канал Mash опублікував відео,зняте нібито всередині так званого палацу Путіна, яке показує, що інтер'єр об'єкта перебуває на "нульовому етапі будівництва".

Телеканал "Росія 1" також зняв сюжет про "палац Путіна", в якому йдеться про те, що особняк є недобудованим апарт-готелем.

Передісторія:

  • 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про "палац" президента Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
  • 25 січня Путін вперше прокоментував розслідування Навального. Він все заперечує.
  • У Кремлі стверджують, що одіозний палац у Краснодарському краї належить не президентові Путіну, а таким собі підприємцям, чиї імена називати не можна.
  • За даними ФБК, палац будували й утримують держкомпанії Роснефть і Транснефть, очолювані друзями Путіна. Офіційна площа палацу – 17 691 м.кв, а площа ділянки під палацовим комплексом – 68 га, але насправді територія нібито в 100 разів більша, а до неї ще прилягає 7000 га ФСБ. У вересні 2020 року комплекс було передано в оренду до 2068 року.

Українська правда
Теми: РосіяНавальнийПутін


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