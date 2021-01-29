У Навального відреагували на пропагандистське відео про "палац Путіна"

Керівниця відділу розслідувань Фонду боротьби з корупцією Марія Півчих прокоментувала відео, зроблене у "палаці в Геленджику" інтернет-проєктом Mash.

Джерело: Півчих в Twitter

Пряма мова Півчих: "Mash підтвердили те, що ми писали про ремонт і цвіль, спасибі, звичайно, але ми і так це знали".

Деталі: Вона додала до посту скріншот зі статті ФБК про "палац Путіна", в якому йдеться про ремонт, забиті вікна, робочих. Причина ремонту, повідомляв Навальний, "цвіль і нехлюйство", оскільки будівля побудована з помилками.

Мне пишут журналисты и просят прокомментировать видео помоечного телеграм канала MASH из дворца. Комментировать здесь нечего. Mash подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень, спасибо, конечно, но мы и так это знали. Отдельное спасибо за показанную вблизи аквадискотеку. pic.twitter.com/wLNO1kRDsj — Maria Pevchikh (@pevchikh) January 29, 2021

Нагадаємо: 29 січня телеграм-канал Mash опублікував відео,зняте нібито всередині так званого палацу Путіна, яке показує, що інтер'єр об'єкта перебуває на "нульовому етапі будівництва".

Телеканал "Росія 1" також зняв сюжет про "палац Путіна", в якому йдеться про те, що особняк є недобудованим апарт-готелем.

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