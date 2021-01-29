У Навального отреагировали на пропагандистское видео о "дворце Путина"
Руководительница отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих прокомментировала видео, сделанное во "дворце в Геленджике" интернет-проектом Mash.
Источник: Певчих в Twitter
Прямая речь Певчих: "Mash подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень, спасибо, конечно, но мы и так это знали".
Детали: Она добавила к посту скриншот со статьи ФБК о "дворце Путина", в котором говорится про ремонт, заколоченные окна, рабочих. Причина ремонта, сообщал Навальный, "плесень и разгильдяйство", поскольку здание построено с ошибками.
Мне пишут журналисты и просят прокомментировать видео помоечного телеграм канала MASH из дворца. Комментировать здесь нечего. Mash подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень, спасибо, конечно, но мы и так это знали. Отдельное спасибо за показанную вблизи аквадискотеку. pic.twitter.com/wLNO1kRDsj— Maria Pevchikh (@pevchikh) January 29, 2021
Напомним: 29 января Телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое якобы внутри так называемого дворца Путина, которое показывает, что интерьер объекта находится на "нулевом этапе строительства".
Телеканал "Россия 1" тоже снял сюжет о "дворце Путина", в котором говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем.
Предыстория:
- 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина под Геленджиком и о его женщинах.
- 25 января президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, в котором рассказывается об огромном дворце главы РФ в российском Геленджике. Он все отрицает.
- В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае принадлежит не президенту Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
- По данным ФБК, дворец строили и удерживают госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 кв. м, а площадь участка под ним - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7 000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068.