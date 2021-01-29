У Навального отреагировали на пропагандистское видео о "дворце Путина"

Руководительница отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих прокомментировала видео, сделанное во "дворце в Геленджике" интернет-проектом Mash.

Источник: Певчих в Twitter

Прямая речь Певчих: "Mash подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень, спасибо, конечно, но мы и так это знали".

Детали: Она добавила к посту скриншот со статьи ФБК о "дворце Путина", в котором говорится про ремонт, заколоченные окна, рабочих. Причина ремонта, сообщал Навальный, "плесень и разгильдяйство", поскольку здание построено с ошибками.

Мне пишут журналисты и просят прокомментировать видео помоечного телеграм канала MASH из дворца. Комментировать здесь нечего. Mash подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень, спасибо, конечно, но мы и так это знали. Отдельное спасибо за показанную вблизи аквадискотеку. pic.twitter.com/wLNO1kRDsj — Maria Pevchikh (@pevchikh) January 29, 2021

Напомним: 29 января Телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое якобы внутри так называемого дворца Путина, которое показывает, что интерьер объекта находится на "нулевом этапе строительства".

Телеканал "Россия 1" тоже снял сюжет о "дворце Путина", в котором говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем.

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