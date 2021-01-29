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У Навального отреагировали на пропагандистское видео о "дворце Путина"

Пятница, 29 января 2021, 17:53
У Навального отреагировали на пропагандистское видео о дворце Путина

Руководительница отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих прокомментировала видео, сделанное во "дворце в Геленджике" интернет-проектом Mash.

Источник: Певчих в Twitter

Прямая речь Певчих: "Mash подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень, спасибо, конечно, но мы и так это знали".

Детали: Она добавила к посту скриншот со статьи ФБК о "дворце Путина", в котором говорится про ремонт, заколоченные окна, рабочих. Причина ремонта, сообщал Навальный, "плесень и разгильдяйство", поскольку здание построено с ошибками.

Напомним: 29 января Телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое якобы внутри так называемого дворца Путина, которое показывает, что интерьер объекта находится на "нулевом этапе строительства".

Телеканал "Россия 1" тоже снял сюжет о "дворце Путина", в котором говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем.

Предыстория:

  • 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина под Геленджиком и о его женщинах.
  • 25 января президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, в котором рассказывается об огромном дворце главы РФ в российском Геленджике. Он все отрицает.
  • В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае принадлежит не президенту Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
  • По данным ФБК, дворец строили и удерживают госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 кв. м, а площадь участка под ним - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7 000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068.

Украинская правда

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Темы: РосcияНавальныйПутин
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