Зеленський розкритикував "діячів та діячок", які бояться референдуму
Президент Володимир Зеленський заявляє, що деякі політики, які виступають проти закону про референдум, бояться людей.
Джерело: Зеленський у Facebook
Дослівно: "Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з'явилося в деяких політиків та їхніх "партійних" коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків.
Знаєте, чому вони так бояться референдуму? Все банально. Це їхній ключовий страх перед людьми.
Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році. Коли дуже солідні діячі та діячки після десятиліть "царювання" у високих кабінетах вмить опинилися... без влади та впливу.
Зараз вони живуть лише однією цинічною надією, що нібито можна відігратись і знову зібратися "клубом старих друзів" на печерських пагорбах, щоб вирішувати все в державі для власної вигоди і не питаючи в суспільства".
"Ми дали людям справжню можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент.
Тому, друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством".
Передісторія:
- 9 червня 2020 року Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". 18 червня 2020 року Верховна Рада підтримала його в першому читанні.
- 26 січня 2021 року парламент ухвалив документ у другому читанні.
- 27 січня Юлія Тимошенко заявила, що "Батьківщина" хоче ініціювати проведення референдумів з п'яти питань (щодо українського газу і атомної електроенергії, продажу сільськогосподарської землі; продажу стратегічної власності (газогін, залізниця, Укрпошта тощо); легалізації медичної марихуани і грального бізнесу).
- Тимошенко назвала ухвалений закон про референдум "поганим". На її думку, "звичайні люди ніякого референдуму провести не зможуть через бюрократичні процедури".
- Зеленський назвав намір лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко провести референдум "політичним перевзуванням", яким ця партія займається уже 20 років.