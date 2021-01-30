Зеленський розкритикував "діячів та діячок", які бояться референдуму

Президент Володимир Зеленський заявляє, що деякі політики, які виступають проти закону про референдум, бояться людей.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з'явилося в деяких політиків та їхніх "партійних" коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків.

Знаєте, чому вони так бояться референдуму? Все банально. Це їхній ключовий страх перед людьми.

Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році. Коли дуже солідні діячі та діячки після десятиліть "царювання" у високих кабінетах вмить опинилися... без влади та впливу.

Зараз вони живуть лише однією цинічною надією, що нібито можна відігратись і знову зібратися "клубом старих друзів" на печерських пагорбах, щоб вирішувати все в державі для власної вигоди і не питаючи в суспільства".

"Ми дали людям справжню можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент.

Тому, друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством".

Передісторія: