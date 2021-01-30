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Зеленський розкритикував "діячів та діячок", які бояться референдуму

Субота, 30 січня 2021, 09:26
Зеленський розкритикував діячів та діячок, які бояться референдуму
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що деякі політики, які виступають проти закону про референдум, бояться людей.

Джерело: Зеленський у Facebook

Дослівно: "Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з'явилося в деяких політиків та їхніх "партійних" коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків.

Знаєте, чому вони так бояться референдуму? Все банально. Це їхній ключовий страх перед людьми.

Це страх перед незворотністю тих змін, які відбулись у 2019 році. Коли дуже солідні діячі та діячки після десятиліть "царювання" у високих кабінетах вмить опинилися... без влади та впливу.

Зараз вони живуть лише однією цинічною надією, що нібито можна відігратись і знову зібратися "клубом старих друзів" на печерських пагорбах, щоб вирішувати все в державі для власної вигоди і не питаючи в суспільства".

"Ми дали людям справжню можливість здійснювати вирішальний вплив на владу. І не на один раз, а назавжди. І скористатися цією можливістю народ може в будь-який момент.

Тому, друзі-політики, звикайте. Вам тепер завжди доведеться враховувати, що останнє слово буде не за вами, а за суспільством".

Передісторія:

  • 9 червня 2020 року Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". 18 червня 2020 року Верховна Рада підтримала його в першому читанні.
  • 26 січня 2021 року парламент ухвалив документ у другому читанні.
  • 27 січня Юлія Тимошенко заявила, що "Батьківщина" хоче ініціювати проведення референдумів з п'яти питань (щодо українського газу і атомної електроенергії, продажу сільськогосподарської землі; продажу стратегічної власності (газогін, залізниця, Укрпошта тощо); легалізації медичної марихуани і грального бізнесу).
  • Тимошенко назвала ухвалений закон про референдум "поганим". На її думку, "звичайні люди ніякого референдуму провести не зможуть через бюрократичні процедури". 
  • Зеленський назвав намір лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко провести референдум "політичним перевзуванням", яким ця партія займається уже 20 років.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийреферендумВерховна Рада
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