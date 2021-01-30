Зеленский раскритиковал "деятелей и деятельниц", боящихся референдума

Президент Владимир Зеленский заявляет, что некоторые политики, которые выступают против закона о референдуме, боятся людей.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их "партийных" комментаторов от нашего закона о референдуме. Совсем не у общества, а именно политиков.

Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми.

Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались... без власти и влияния.

Сейчас они живут только одной циничной надеждой, что якобы можно отыграться и снова собраться "клубом старых друзей" на печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды и не спрашивая у общества".

"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент.

Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом".

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