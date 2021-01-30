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Российский бизнесмен заявил, что является бенефициаром "дворца Путина"

Суббота, 30 января 2021, 13:45
Российский бизнесмен заявил, что является бенефициаром дворца Путина

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром "дворца Путина" на мысе Идокопас в Геленджике.

Источник: комментарий Ротенберга, опубликованный телеграм-каналом Mash, The Insider 

Прямая речь: "Сейчас это будет уже не секрет – я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное".

"Мы хотим там построить апарт-отель, поэтому там достаточно большое количество комнат.

Мне очень нравится отельный бизнес, я уже не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес. Я этим уже на протяжении нескольких лет занимаюсь, у меня есть кое-какие объекты в Крыму, есть объекты на Дальнем Востоке, в нашей житнице – в Алтае. Я посматриваю в этом направлении".

"Несколько лет назад это было приобретено".

"Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание. Но я редко ошибаюсь – пройдет полтора-два года, я вас приглашу, и вы посмотрите на ту красоту, которая там будет".

Детали: По словам Ротенберга, он решил рассказать о своей причастности к зданию, потому что "скандал вокруг этого, всякие инсинуации".

Он заверил, что в стройке "нет ничего незаконного" и отметил, что состояние стройки "пока неудовлетворительное".

В то же время, издание The Insider пишет, что главный редактор, директор и совладелец издания Mash Максим Иксанов имеет непосредственное отношение к Администрации президента РФ.

В частности, он получал разрешение на передвижение по Москве из АП. Также Иксанов проживает в доме на улице Трехгорный Вал, принадлежащем управделами президента. Квартира оформлена на отца главы Mash Тахира Иксанова — экс-директора Большого театра.

Иксанов работал преимущественно в государственных СМИ: на телеканале "Россия", НТВ и "Москва 24". По информации The Insider, ему принадлежит автомобиль Porsche Cayenne, приобретенный за 6,8 млн рублей.

Сестра Иксанова Арина руководила секретариатом бывшего вице-спикера Госдумы Николая Левичева, который во время выборов мэра Москвы в 2013 году прославился тем, что участвовал в выпиливании двери в квартире сторонников Навального.

Иксанов не ответил на телефонные звонки The Insider. Письменное сообщение с вопросом, является или являлся ли он когда-либо сотрудником АП, Иксанов прочитал, но ответа также не последовало.

Что предшествовало: 29 января Телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое якобы внутри так называемого дворца Путина, которое показывает, что интерьер объекта находится на "нулевом этапе строительства".

Телеканал "Россия 1" тоже снял сюжет о "дворце Путина", в котором говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем.

Предыстория:

  • 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина под Геленджиком и о его женщинах.
  • 25 января президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, в котором рассказывается об огромном дворце главы РФ в российском Геленджике. Он все отрицает.
  • В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае принадлежит не президенту Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
  • По данным ФБК, дворец строили и удерживают госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 кв. м, а площадь участка под ним - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7 000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068.

Украинская правда

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Темы: Росcияскандал
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