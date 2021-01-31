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Російські пропагандисти "знайшли" руку США у фільмі про палац Путіна

Неділя, 31 січня 2021, 15:20
Російські пропагандисти знайшли руку США у фільмі про палац Путіна

В ефірі телеканалу "Росія 1" заявили, що розслідування Олексія Навального про палац Володимира Путіна у Геленджику "було знято" в німецькій кіностудії, а спонсорували фільм нібито Сполучені Штати.

Джерело: РИА Новости

Деталі: В ефірі російського державного телеканалу вийшов сюжет, в якому пропагандисти спробували дискредитувати інформацію, викладену у розслідуванні Олексія Навального про палац Володимира Путіна в Геленджику.

"Росія 1" заявляє, що фільм про палац знімався в німецькому Кірхцартені у місцевій кіностудії. Після цього вони роблять висновок, що зйомки такого фільму - це ведення "антиросійської діяльності на гроші США". Проте доказів цього не наводиться.

Додатково: Місцева німецька газета Schwarzwälder Bote 22 січня публікувала матеріал, в якому йшлося про роботу Навального над фільмом про палац Путіна. Видання писало, що фінальне опрацювання матеріалів розслідування команда Навального проводила у Кірхцартені.

Передісторія:

  • 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
  • Журналісти "Медузи" дізналися, що палац у Геленджику будували з 2006-2007 року, а президент Росії Володимир Путін бував у цій резиденції щонайменше 4 рази.
  • 25 січня Путін прокоментував розслідування Навального і все заперечив.
  • У Кремлі стверджують, що одіозний палац у Краснодарському краї належить не президентові Путіну, а підприємцям.
  • 30 січня російський бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що є бенефіціаром "палацу Путіна" у Геленджику.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінНавальнийкорупціяСША
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