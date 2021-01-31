Російські пропагандисти "знайшли" руку США у фільмі про палац Путіна

В ефірі телеканалу "Росія 1" заявили, що розслідування Олексія Навального про палац Володимира Путіна у Геленджику "було знято" в німецькій кіностудії, а спонсорували фільм нібито Сполучені Штати.

Джерело: РИА Новости

Деталі: В ефірі російського державного телеканалу вийшов сюжет, в якому пропагандисти спробували дискредитувати інформацію, викладену у розслідуванні Олексія Навального про палац Володимира Путіна в Геленджику.

"Росія 1" заявляє, що фільм про палац знімався в німецькому Кірхцартені у місцевій кіностудії. Після цього вони роблять висновок, що зйомки такого фільму - це ведення "антиросійської діяльності на гроші США". Проте доказів цього не наводиться.

Додатково: Місцева німецька газета Schwarzwälder Bote 22 січня публікувала матеріал, в якому йшлося про роботу Навального над фільмом про палац Путіна. Видання писало, що фінальне опрацювання матеріалів розслідування команда Навального проводила у Кірхцартені.

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