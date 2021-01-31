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Російські пропагандисти "знайшли" руку США у фільмі про палац Путіна

Неділя, 31 січня 2021, 16:20

В ефірі телеканалу "Росія 1" заявили, що розслідування Олексія Навального про палац у Геленджику було знято в німецькій кіностудії, а спонсорували фільм Сполучені Штати.

Джерело: РИА Новости

Деталі: В ефірі російського державного телеканалу розповіли, що фільм Олексія Навального про палац Путіна в Геленджику знімався в німецькому Кірхцартене в кіностудії Black Forest. На думку російських пропагандистів, зйомки фільму - це ведення "антиросійської діяльності на гроші США".

Дослівно: "Відкриття самої студії в Німеччині дивним чином збіглося з початком розслідування про "палац". Вайленди (керівники студії) кілька років пропрацювали в США і підтвердили журналістам, що допомагали Навальному. Навальний спокійно на цій студії працював і знімав, їздив по всій Німеччині. Виявляється, ще в грудні з Америки подзвонили в цю студію Black Forest і зарезервували час на зйомку.

Постає питання, як сталося так, що в Німеччині політики та ЗМІ про це мовчали, дозволяючи відкрито вести антиросійську діяльність на гроші США".

Передісторія:

  • 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
  • Журналісти "Медузи" дізналися, що палац у Геленджику будували з 2006-2007 року, а президент Росії Володимир Путін бував у цій резиденції щонайменше 4 рази.
  • 25 січня Путін прокоментував розслідування Навального і все заперечив.
  • У Кремлі стверджують, що одіозний палац у Краснодарському краї належить не президентові Путіну, підприємцям.
  • 30 січня російський бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що є бенефіціаром "палацу Путіна" у Геленджику.

Теми: ПутінНавальнийкорупціяСША


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