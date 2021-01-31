Російські пропагандисти "знайшли" руку США у фільмі про палац Путіна
В ефірі телеканалу "Росія 1" заявили, що розслідування Олексія Навального про палац Володимира Путіна у Геленджику "було знято" в німецькій кіностудії, а спонсорували фільм нібито Сполучені Штати.
Джерело: РИА Новости
Деталі: В ефірі російського державного телеканалу вийшов сюжет, в якому пропагандисти спробували дискредитувати інформацію, викладену у розслідуванні Олексія Навального про палац Володимира Путіна в Геленджику.
"Росія 1" заявляє, що фільм про палац знімався в німецькому Кірхцартені у місцевій кіностудії. Після цього вони роблять висновок, що зйомки такого фільму - це ведення "антиросійської діяльності на гроші США". Проте доказів цього не наводиться.
Додатково: Місцева німецька газета Schwarzwälder Bote 22 січня публікувала матеріал, в якому йшлося про роботу Навального над фільмом про палац Путіна. Видання писало, що фінальне опрацювання матеріалів розслідування команда Навального проводила у Кірхцартені.
Передісторія:
- 19 січня, на наступний день після затримання Олексія Навального в Росії, його "Фонд боротьби з корупцією" опублікував розслідування про палац президента РФ Володимира Путіна під Геленджиком і про його жінок.
- Журналісти "Медузи" дізналися, що палац у Геленджику будували з 2006-2007 року, а президент Росії Володимир Путін бував у цій резиденції щонайменше 4 рази.
- 25 січня Путін прокоментував розслідування Навального і все заперечив.
- У Кремлі стверджують, що одіозний палац у Краснодарському краї належить не президентові Путіну, а підприємцям.
- 30 січня російський бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що є бенефіціаром "палацу Путіна" у Геленджику.