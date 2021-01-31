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Российские пропагандисты "нашли" руку США в фильме про дворец Путина

Воскресенье, 31 января 2021, 15:20
Российские пропагандисты нашли руку США в фильме про дворец Путина

В эфире телеканала "Россия 1" заявили, что расследование Алексея Навального дворце в Геленджике было снято в немецкой киностудии, а спонсировали фильм якобы Соединенные Штаты.

Источник: РИА Новости

Детали: В эфире российского государственного телеканала вышел сюжет, в котором пропагандисты попытались дискредитировать информацию, изложенную в расследовании Алексея Навального о дворце Владимира Путина в Геленджике.

"Россия 1" заявляет, что фильм снимался в немецком Кирхцартене в местной киностудии. После этого они делают вывод, что съемки такого фильма - это ведение "антироссийской деятельности на деньги США". Однако доказательств этого утверждения не приводится.

Дополнительно: Местная немецкая газета Schwarzwälder Bote 22 января публиковала материал, в котором рассказывалось о работе Навального над фильмом про дворец Путина. Издание писало, что финальную обработку материалов расследования команда Навального проводила в Кирхцартене.

Предыстория:

  • 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце Владимира Путина в Геленджике и о его женщинах.
  • Журналисты "Медузы" узнали, что дворец в Геленджике строили с 2006-2007 года, а президент России Владимир Путин бывал в этой резиденции по меньшей мере 4 раза.
  • 25 января Путин прокомментировал расследование Навального и все отрицал.
  • В Кремле утверждают, что одиозный дворец в Краснодарском крае принадлежит не Путину, а предпринимателям.
  • 30 января российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром "дворца Путина" в Геленджике.

Темы: ПутинНавальныйкоррупцияСША
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