Российские пропагандисты "нашли" руку США в фильме про дворец Путина

В эфире телеканала "Россия 1" заявили, что расследование Алексея Навального дворце в Геленджике было снято в немецкой киностудии, а спонсировали фильм якобы Соединенные Штаты.

Источник: РИА Новости

Детали: В эфире российского государственного телеканала вышел сюжет, в котором пропагандисты попытались дискредитировать информацию, изложенную в расследовании Алексея Навального о дворце Владимира Путина в Геленджике.

"Россия 1" заявляет, что фильм снимался в немецком Кирхцартене в местной киностудии. После этого они делают вывод, что съемки такого фильма - это ведение "антироссийской деятельности на деньги США". Однако доказательств этого утверждения не приводится.

Дополнительно: Местная немецкая газета Schwarzwälder Bote 22 января публиковала материал, в котором рассказывалось о работе Навального над фильмом про дворец Путина. Издание писало, что финальную обработку материалов расследования команда Навального проводила в Кирхцартене.

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