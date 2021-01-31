Российские пропагандисты "нашли" руку США в фильме про дворец Путина

В эфире телеканала "Россия 1" заявили, что расследование Алексея Навального дворце в Геленджике было снято в немецкой киностудии, а спонсировали фильм Соединенные Штаты.

Источник: РИА Новости

Детали: В эфире российского государственного телеканала рассказали, что фильм Алексея Навального про дворец Путина в Геленджике снимался в немецком Кирхцартене в киностудии Black Forest. По мнению российских пропагандистов, съемки фильма – это ведение "антироссийской деятельности на деньги США".

Дословно: "Открытие самой студии в Германии удивительным образом совпало с началом расследования про "дворец". Вайленды (руководители студии) несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному. Навальный спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии. Оказывается, еще в декабре из Америки позвонили в эту студию Black Forest и зарезервировали время на съемку.

Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США".

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