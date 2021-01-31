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Российские пропагандисты "нашли" руку США в фильме про дворец Путина

Воскресенье, 31 января 2021, 16:20

В эфире телеканала "Россия 1" заявили, что расследование Алексея Навального дворце в Геленджике было снято в немецкой киностудии, а спонсировали фильм Соединенные Штаты.

Источник: РИА Новости

Детали: В эфире российского государственного телеканала рассказали, что фильм Алексея Навального про дворец Путина в Геленджике снимался в немецком Кирхцартене в киностудии Black Forest. По мнению российских пропагандистов, съемки фильма – это ведение "антироссийской деятельности на деньги США".

Дословно: "Открытие самой студии в Германии удивительным образом совпало с началом расследования про "дворец". Вайленды (руководители студии) несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному. Навальный спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии. Оказывается, еще в декабре из Америки позвонили в эту студию Black Forest и зарезервировали время на съемку.

Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США".

Предыстория:

  • 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце президента РФ Владимира Путина в Геленджике и о его женщинах.
  • Журналисты "Медузы" узнали, что дворец в Геленджике строили с 2006-2007 года, а президент России Владимир Путин бывал в этой резиденции по меньшей мере 4 раза.
  • 25 января Путин прокомментировал расследование Навального и все отрицал.
  • В Кремле утверждают, что одиозный дворец в Краснодарском крае принадлежит не Путину, а предпринимателям.
  • 30 января российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром "дворца Путина" в Геленджике.

Темы: ПутинНавальныйкоррупцияСША


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