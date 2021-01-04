Поліція ще в грудні отримала інформацію про можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція України отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета з території однієї з країн Європи і буде проводити там слідчі дії.
Джерело: пресслужба Нацполіції
Деталі: Повідомляється, що у грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою розвідки "інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву Шеремета в 2016 році".
Зокрема, документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, надійшли в розпорядження слідства і "становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину".
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Передісторія:
- Журналіст "Української правди" та "Радіо Вєсті" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.
- 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.
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