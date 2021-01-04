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Поліція ще в грудні отримала інформацію про можливих замовників убивства Шеремета

Понеділок, 4 січня 2021, 12:17

Нацполіція України отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета з території однієї з країн Європи і буде проводити там слідчі дії.

Джерело: пресслужба Нацполіції  

Деталі: Повідомляється, що у грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою розвідки "інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву Шеремета в 2016 році".

Зокрема, документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, надійшли в розпорядження слідства і "становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину".

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Передісторія:

  • Журналіст "Української правди" та "Радіо Вєсті" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.
  • 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.

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Теми: Справа Шереметавбивство


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