Поліція ще в грудні отримала інформацію про можливих замовників убивства Шеремета

Нацполіція України отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета з території однієї з країн Європи і буде проводити там слідчі дії.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Повідомляється, що у грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою розвідки "інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву Шеремета в 2016 році".

Зокрема, документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, надійшли в розпорядження слідства і "становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину".

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Передісторія:

Журналіст "Української правди" та "Радіо Вєсті" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.

25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.

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