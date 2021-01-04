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Поліція ще в грудні отримала інформацію про можливих замовників убивства Шеремета

Понеділок, 4 січня 2021, 11:17
Поліція ще в грудні отримала інформацію про можливих замовників убивства Шеремета

Нацполіція у грудні 2020 року отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета з території однієї з країн Європи і буде проводити там слідчі дії.

Джерело: пресслужба Нацполіції  

Деталі: Повідомляється, що у грудні 2020 року слідство Нацполіції отримало за допомогою розвідки "інформацію, що представляє інтерес в розслідуванні підриву Шеремета в 2016 році".

Зокрема, документи та аудіозаписи, крайні з яких датовані 2012 роком, надійшли в розпорядження слідства і "становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину".

На фрагментах, які має у розпорядженні поліції, і які потрапили в Інтернет "невстановлені особи обговорюють питання вбивства Шеремета". Зокрема, вони розмовляють про отруєння або ж підрив. 

Наразі повідомляється, що Нацполіція отримала дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн: "крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій". 

Справу щодо виконавців підриву журналіста передали до суду, щодо замовників виділене окреме кримінальне провадження.

Що було раніше: 4 січня білоруська опозиція передала "Українській правді" записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева.

На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську.

Зокрема, обговорюється спосіб вбивства Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати. І зробити це так, щоб вбивство стало публічним сигналом.

Передісторія:

  • Журналіст "Української правди" та "Радіо Вєсті" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.
  • 25 серпня суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.

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Українська правда

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Теми: Справа Шереметавбивство
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