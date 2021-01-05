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Поліція готова їхати до білоруського ексспецназівця, який опублікував запис про вбивство Шеремета

Вівторок, 5 січня 2021, 16:10

Нацполіція повідомила, що готова до проведення слідчих дій з колишнім співробітником білоруського спецназу Ігорем Макаром, який розповсюдив аудіозапис, де силовики Білорусі обговорюють можливість вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Відзначається, що аудіозапис, який отримала поліція, направили на фоноскопічну експертизу.

Щоб отримати додаткову інформацію щодо ймовірних замовників вбивства Шеремета, правоохоронці планують провести слідчі дії з розпорядником звукозапису. 

Оскільки розпорядник знаходиться на території Євросоюзу, потрібно дотримуватися процедури міжнародної правової допомоги.

Працівники поліції та офісу генпрокурора вже сформували групу і готові найближчим часом виїхати в країну, де перебуває власника запису. 

Також слідчі підготували запрошення в Україну особі, якає розпорядником звукозапису, для участі в слідчих діях.

Повідомляється, що чоловік отримає процесуальний статус свідка. Йому забезпечать охороною. 

Правоохоронці вкотре зазначили, що інформація про "білоруський слід" стосується виключно замовників, а не виконавців вбивства журналіста.

Раніше захист обвинувачених у справі Шеремета заявив, що правоохоронці не розглядали інформації про причетність білоруських спецслужб до вбивства журналіста. Поліція називає заяви адвокатів обвинувачених "маніпулятивними та упередженими".

Передісторія: 

  • 4 січня білоруська опозиція передала "Українській правді" записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева.
  • На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську. Зокрема, обговорюється спосіб вбивства Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати. І зробити це так, щоб вбивство стало публічним сигналом.
  • Нацполіція повідомила, що у грудні 2020 року отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета з території однієї з країн Європи і буде проводити там слідчі дії.
  • Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, де силовики Білорусі обговорюють можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомив, що готовий свідчити у справі Офісу генерального прокурора України. Він також сказав, що передав відповідні докази українській стороні у грудні 2020 року. 
  • У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити Шеремета вибухівкою, відповідають версії українського слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.

Українська правда
Теми: Справа ШереметаБілорусьвбивство


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