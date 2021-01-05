Поліція готова їхати до білоруського ексспецназівця, який опублікував запис про вбивство Шеремета

Нацполіція повідомила, що готова до проведення слідчих дій з колишнім співробітником білоруського спецназу Ігорем Макаром, який розповсюдив аудіозапис, де силовики Білорусі обговорюють можливість вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Деталі: Відзначається, що аудіозапис, який отримала поліція, направили на фоноскопічну експертизу.

Щоб отримати додаткову інформацію щодо ймовірних замовників вбивства Шеремета, правоохоронці планують провести слідчі дії з розпорядником звукозапису.

Оскільки розпорядник знаходиться на території Євросоюзу, потрібно дотримуватися процедури міжнародної правової допомоги.

Працівники поліції та офісу генпрокурора вже сформували групу і готові найближчим часом виїхати в країну, де перебуває власника запису.

Також слідчі підготували запрошення в Україну особі, якає розпорядником звукозапису, для участі в слідчих діях.

Повідомляється, що чоловік отримає процесуальний статус свідка. Йому забезпечать охороною.

Правоохоронці вкотре зазначили, що інформація про "білоруський слід" стосується виключно замовників, а не виконавців вбивства журналіста.

Раніше захист обвинувачених у справі Шеремета заявив, що правоохоронці не розглядали інформації про причетність білоруських спецслужб до вбивства журналіста. Поліція називає заяви адвокатів обвинувачених "маніпулятивними та упередженими".

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