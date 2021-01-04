МВС: Білоруські записи щодо Шеремета не суперечать версії слідства

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити журналіста Павла Шеремета вибухівкою, відповідають версії українського слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.

Джерело: речник МВС Артем Шевченко у коментарі "BBC News Україна"

Деталі: У виконанні вбивства білоруського журналіста Павла Шеремета, який жив і працював у Росії та в Україні, українські слідчі звинувачують рок-музиканта та військового Андрія Антоненка (Riffmaster), дитячого хірурга та волонтера Юлію Кузьменко (псевдонім "Лиса") та військову медсестру Яну Дугарь. Нібито Дугарь допомагала готувати злочин, а Антоненко та Кузьменко закладали вибухівку під авто, а потім здійснили вибух.

На оприлюднених 4 січня записах фігурує нібито ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити "якусь закладку" і таким чином вбити Шеремета. Записи, що тепер потрапили у ЗМІ й трохи раніше до поліції, датовані 2012-м роком.

У соцмережах після публікації окремі користувачі вже почали вимагати зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко та Дугарь під гештегом #freeRiff.

Речник МВС підстав для цього не бачить, але сподівається, що нова інформація може допомогти у пошуку досі невстановлених замовників та організаторів вбивства.

Пряма мова Шевченка: "В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами. Безпосередньо на розгляд у суді (справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь – ред.) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину.

Ця інформація підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли несамостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб".

Цьому передувало: Білоруська опозиція передала "Українській правді" аудіозаписи, які можуть свідчити, що ще в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка обговорювали ідею підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета, якого вбили в Україні влітку 2016 року. Таку ж інформацію оприлюднили "Білоруський народний трибунал" та EUobserver

Передісторія:

Журналіст "Української правди" та "Радіо Вєсті" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.

25 серпня 2020 року суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.

Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.

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