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МВС: Білоруські записи щодо Шеремета не суперечать версії слідства

Понеділок, 4 січня 2021, 17:43

У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити журналіста Павла Шеремета вибухівкою, відповідають версії українського слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.

Джерело: речник МВС Артем Шевченко у коментарі "BBC News Україна"

Деталі: У виконанні вбивства білоруського журналіста Павла Шеремета, який жив і працював у Росії та в Україні, українські слідчі звинувачують рок-музиканта та військового Андрія Антоненка (Riffmaster), дитячого хірурга та волонтера Юлію Кузьменко (псевдонім "Лиса") та військову медсестру Яну Дугарь. Нібито Дугарь допомагала готувати злочин, а Антоненко та Кузьменко закладали вибухівку під авто, а потім здійснили вибух.

На оприлюднених 4 січня записах фігурує нібито ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити "якусь закладку" і таким чином вбити Шеремета. Записи, що тепер потрапили у ЗМІ й трохи раніше до поліції, датовані 2012-м роком.

У соцмережах після публікації окремі користувачі вже почали вимагати зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко та Дугарь під гештегом #freeRiff.

Речник МВС підстав для цього не бачить, але сподівається, що нова інформація може допомогти у пошуку досі невстановлених замовників та організаторів вбивства.

Пряма мова Шевченка: "В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами. Безпосередньо на розгляд у суді (справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь – ред.) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину.

Ця інформація підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли несамостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб".

Цьому передувало: Білоруська опозиція передала "Українській правді" аудіозаписи, які можуть свідчити, що ще в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка обговорювали ідею підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета, якого вбили в Україні влітку 2016 року. Таку ж інформацію оприлюднили "Білоруський народний трибунал" та EUobserver

Передісторія:

  • Журналіст "Української правди" та "Радіо Вєсті" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.
  • 25 серпня 2020 року суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.

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Теми: Справа ШереметаМВСЛукашенкоБілорусь


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