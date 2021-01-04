МВС: Білоруські записи щодо Шеремета не суперечать версії слідства
У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити журналіста Павла Шеремета вибухівкою, відповідають версії українського слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.
Джерело: речник МВС Артем Шевченко у коментарі "BBC News Україна" й адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий у коментарі "Радіо Свобода"
Деталі: У виконанні вбивства білоруського журналіста Павла Шеремета, який жив і працював у Росії та в Україні, українські слідчі звинувачують рок-музиканта та військового Андрія Антоненка (Riffmaster), дитячого хірурга та волонтера Юлію Кузьменко (псевдонім "Лиса") та військову медсестру Яну Дугарь. Нібито Дугарь допомагала готувати злочин, а Антоненко та Кузьменко закладали вибухівку під авто, а потім здійснили вибух.
На оприлюднених 4 січня записах фігурує нібито ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити "якусь закладку" і таким чином вбити Шеремета. Записи, що тепер потрапили у ЗМІ й трохи раніше до поліції, датовані 2012-м роком.
У соцмережах після публікації окремі користувачі вже почали вимагати зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко та Дугарь під гештегом #freeRiff.
Речник МВС підстав для цього не бачить, але сподівається, що нова інформація може допомогти у пошуку досі невстановлених замовників та організаторів вбивства.
Пряма мова Шевченка: "В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами. Безпосередньо на розгляд у суді (справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь – ред.) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину.
Ця інформація підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли несамостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб".
Інші подробиці: Адвокат Юлії Кузьменко – Тарас Безпалий – вважає, що прив'язати обвинувачених до "білоруських плівок" слідству не вдасться.
Наразі немає висунутих звинувачень у зв’язках із білорусами, але у разі чого захист готовий надати аргументи про непричетність підзахисних.
Пряма мова Безпалого: "На 100% переконаний, що вони цього не зможуть зробити (пов’язати плівки й свою версію – ред.), але так само переконаний, що вони будуть це робити, тому що їм це потрібно прив’язати. Вони, фактично не маючи доказів, об’явили трьох поважних людей підозрюваними і тепер їм треба якось із цієї ситуації виходити…
Ми не бачили цих записів офіційно, це лише публікації в пресі, які ми не можемо використовувати. Наразі думаємо подавати заяву до Служби безпеки України, щоб відповідно це розслідувалося як теракт і забиралася ця справа від МВС до СБУ...
Цей поворот із плівками створює певну суспільну думку – і знову ж таки суспільство вчергове переконується, що слідство звинувачує не тих осіб, які причетні до вбивства Павла Шеремета. На тактику захисту, яка є наразі, це жодним чином не вплине".
Цьому передувало: Білоруська опозиція передала "Українській правді" аудіозаписи, які можуть свідчити, що ще в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка обговорювали ідею підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета, якого вбили в Україні влітку 2016 року. Таку ж інформацію оприлюднили "Білоруський народний трибунал" та EUobserver
Передісторія:
- Журналіст "Української правди" та "Радіо Вєсті" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- Слідство вважає, що Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто разом із Антоненком.
- 25 серпня 2020 року суд взявся за справу Шеремета і призначив розгляд із присяжними.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину. Вони мають підтримку прихильників.
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