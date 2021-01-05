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"Білоруський слід" у вбивстві Шеремета: слідчі дії можуть провести вже в січні - Аваков

Вівторок, 5 січня 2021, 19:30
Білоруський слід у вбивстві Шеремета: слідчі дії можуть провести вже в січні - Аваков

Слідчі дії в зв'язку з можливим "білоруським слідом" у справі вбивства журналіста Павла Шеремета можуть провестина території Європи вже в січні.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков журналістам у Харкові у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Міністр підтверджує, що українські правоохоронці мають у своєму розпорядженні більший об'єм матеріалів, які свідчать про те, що до 2012 року в білоруських спецслужбах обговорювалася можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, ніж той, який був оприлюднений у ЗМІ.

Аваков зазначив, що слідчі ще продовжують аналізувати отримані документи.

Пряма мова: "У грудні місяці ми отримали дещо більше матеріалів, ніж були опубліковані вчора (4 січня) в пресі, які нам показують, що в колах білоруських спецслужб до 2012 року - остання дата, по-моєму, квітень 2012 року - обговорювалися питання , пов'язані з убивством Павла Шеремета. Ці матеріали були нами тоді прийняті. У нас відтоді зроблено цілу низку міжнародно-правових доручень...

Буде домовлено про деякі слідчі діях вже зараз, в січні-місяці, на території Європи ...

Ми отримали на руки досить багато документів, зараз вони вивчаються".

Передісторія: 

  • 4 січня білоруська опозиція передала "Українській правді" записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008-2012 роках Вадима Зайцева. На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську. Зокрема, обговорюється спосіб вбивства Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати. І зробити це так, щоб вбивство стало публічним сигналом.
  • Нацполіція повідомила, що в грудні 2020 року отримала в розпорядження інформацію щодо можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета з території однієї з країн Європи і буде проводити там слідчі дії.
  • Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, де силовики Білорусі обговорюють можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомив, що готовий свідчити у справі Офісу генерального прокурора України. Він також сказав, що передав відповідні докази українській стороні у грудні 2020 року. 
  • У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити Шеремета вибухівкою, відповідають версії українського слідства і на справі ветеранів АТО й волонтерів не позначаться.

"Українська правда" у Threads

Теми: Справа ШереметаМВСАваковБілорусь
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