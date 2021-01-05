"Білоруський слід" у вбивстві Шеремета: слідчі дії можуть провести вже в січні - Аваков

Слідчі дії в зв'язку з можливим "білоруським слідом" у справі вбивства журналіста Павла Шеремета можуть провестина території Європи вже в січні.

Джерело: міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков журналістам у Харкові у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Міністр підтверджує, що українські правоохоронці мають у своєму розпорядженні більший об'єм матеріалів, які свідчать про те, що до 2012 року в білоруських спецслужбах обговорювалася можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, ніж той, який був оприлюднений у ЗМІ.

Аваков зазначив, що слідчі ще продовжують аналізувати отримані документи.

Пряма мова: "У грудні місяці ми отримали дещо більше матеріалів, ніж були опубліковані вчора (4 січня) в пресі, які нам показують, що в колах білоруських спецслужб до 2012 року - остання дата, по-моєму, квітень 2012 року - обговорювалися питання , пов'язані з убивством Павла Шеремета. Ці матеріали були нами тоді прийняті. У нас відтоді зроблено цілу низку міжнародно-правових доручень...

Буде домовлено про деякі слідчі діях вже зараз, в січні-місяці, на території Європи ...

Ми отримали на руки досить багато документів, зараз вони вивчаються".