КС відкрив провадження через питання про "штраф Зеленського"
Конституційний суд України відкрив конституційне провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності.
Джерело: відповідь КС на запит "Радіо Свобода"
Дослівно: "Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в цій справі".
Деталі: Пленум Верховного суду 18 вересня вирішив звернутися до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити частину 1 статті 105 Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності.
Конституційний суд отримав звернення Верховного суду, але дата його розгляду ще не визначена.
Передісторія:
- 3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента, у мережах почали критикувати поведінку президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу. Зеленський був готовий сплатити штраф.
- 10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом. Усіх супутників Зеленського оштрафували.
- 22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України ("Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень"). Хмельницький суд цікавиться, чи можливо притягнути президента до відповідальності за адміністративне правопорушення під час виконання повноважень.
- 18 вересня пленум Верховного суду вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду.