КС відкрив провадження через питання про "штраф Зеленського"

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності.

Джерело: відповідь КС на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в цій справі".

Деталі: Пленум Верховного суду 18 вересня вирішив звернутися до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити частину 1 статті 105 Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності.

Конституційний суд отримав звернення Верховного суду, але дата його розгляду ще не визначена.

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