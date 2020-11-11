Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

КС відкрив провадження через питання про "штраф Зеленського"

Середа, 11 листопада 2020, 08:59
Офіс президента

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності. 

Джерело: відповідь КС на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в цій справі".

Деталі: Пленум Верховного суду 18 вересня вирішив звернутися до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити частину 1 статті 105 Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності.

Конституційний суд отримав звернення Верховного суду, але дата його розгляду ще не визначена.

Передісторія:

  • 3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента, у мережах почали критикувати поведінку президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу. Зеленський був готовий сплатити штраф.
  • 10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом. Усіх супутників Зеленського оштрафували.
  • 22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України ("Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень"). Хмельницький суд цікавиться, чи можливо притягнути президента до відповідальності за адміністративне правопорушення під час виконання повноважень.
  • 18 вересня пленум Верховного суду вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду.

Теми: КСЗеленськийкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

КС відкрив провадження через питання про "штраф Зеленського"

За добу в Україні 10,6 тисячі нових хворих на COVID і 6,8 тисячі одужань

Байден обговорив співпрацю щодо України з європейськими лідерами

Новини 10 листопада: росіяни і Карабах, соціологія виборів

Ексглава Держінвестпроєкту Каськів пройшов від ОПЗЖ до Закарпатської облради

фотоЗеленський пропонує спосіб легко долати COVID: буде ціла національна програма

Усі новини...
КС
КС: Владі потрібен ручний та слухняний орган конституційної юрисдикції
Конституційний суд знову не зміг провести засідання
У КС кажуть, що утримання одного судді в 2020 році обійшлося в 2,5 мільйона
Останні новини
11:03
Коронавірус відібрав бажання у німців іти в ресторан на Різдво
10:52
Чіп M1, нові MacBook Air і MacBook Pro: що презентувала Apple
10:49
Дім-монстр на Подолі: ОАСК зобов’язав видати сертифікат готовності 
10:34
У Києві за добу понад 900 нових хворих на COVID і 20 смертей
10:28
Уряд Угорщини хоче заборонити одностатевим парам всиновлювати дітей
10:18
Шмигаль про "карантин вихідного дня": Кабмін готовий підставити плече бізнесу
10:16
У Росії рекордна кількість смертей від COVID за добу
10:14
МОЗ уточнив, які планові госпіталізації та операції проводитимуть в умовах COVID-19
09:54
фотоInfiniti поїхав на заборонений сигнал світлофору: у Дніпрі зіткнулися 5 автівок
09:37
МОН поки не скасовуватиме 12-річну шкільну освіту, але не виключає інших варіантів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!