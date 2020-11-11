Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КС відкрив провадження через питання про "штраф Зеленського"

Середа, 11 листопада 2020, 07:59
КС відкрив провадження через питання про штраф Зеленського
Офіс президента

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності. 

Джерело: відповідь КС на запит "Радіо Свобода"

Дослівно: "Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в цій справі".

Деталі: Пленум Верховного суду 18 вересня вирішив звернутися до Конституційного суду з проханням офіційно розтлумачити частину 1 статті 105 Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності.

Конституційний суд отримав звернення Верховного суду, але дата його розгляду ще не визначена.

Передісторія:

  • 3 червня під час робочої поїздки до Хмельницького президент Володимир Зеленський із делегацією попив кави всередині приміщення місцевого кафе в порушення карантинних обмежень. Після того, як фото оприлюднила пресслужба президента, у мережах почали критикувати поведінку президента і його оточення в умовах пандемії коронавірусу. Зеленський був готовий сплатити штраф.
  • 10 червня поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом. Усіх супутників Зеленського оштрафували.
  • 22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України ("Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень"). Хмельницький суд цікавиться, чи можливо притягнути президента до відповідальності за адміністративне правопорушення під час виконання повноважень.
  • 18 вересня пленум Верховного суду вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду.

"Українська правда" у Threads

Теми: КСЗеленськийкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
Усі новини...
Реклама: