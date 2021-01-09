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COVID не передається через шкарпетки: Степанов пояснив логіку заборон

Субота, 9 січня 2021, 10:35
COVID не передається через шкарпетки: Степанов пояснив логіку заборон
Victor Andrusiv/Facebook

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, чому під час посиленого карантину з 8 по 24 січня у супермаркетах заборонено продавати побутові товари в той час, як дозволені продукти харчування і ряд інших категорій товарів.

Джерело: Степанов на брифінгу в суботу

Пряма мова: "Ні, COVID не розповсюджується активніше на іграшках, шкарпетках чи батарейках, у порівнянні з кормами для тварин чи насінням. Логіка тут зовсім в іншому і вона абсолютно очевидна, вона ґрунтується на законах епідеміології".

"Наприклад, є супермаркет, у ньому є товари на будь-який смак і будь-яку потребу, і є 100 людей, яким треба придбати різні товари. 20 людей підуть у супермаркет, аби придбати їжу, ще 20 підуть, щоб придбати засоби гігієни, наступні 20 підуть у супермаркет, щоб купити посуд чи предмети побутової техніки, а інші – аби придбати одяг, батарейки, шкарпетки.

Якщо ми забороняємо реалізацію певних товарів у приміщенні магазину, то люди, яким вони необхідні, замовляють їх через інтернет-магазин і не будуть контактувати з іншими, наражаючи на небезпеку інфікуватися. Тобто зі ста людей, які могли бути в супермаркеті і контактувати між собою, в супермаркеті буде лише 40. Імовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточуючих, зменшується просто в рази".

Деталі: Степанов також навів приклад, що люди, які хочуть купити дитині іграшку і не мають потреби йти по продукти харчування, не підуть по іграшку в супермаркет під час посиленого карантину, а дочекаються його завершення або замовлять товар через інтернет.  

Він також наголосив, що цигарки і батарейки можна купити в кіосках, робота яких не заборонена, оскільки вони не проводять приймання відвідувачів.

Міністр зазначив, що, якби зараз не було введено посиленого карантину, вже за кілька тижнів довелося б вводити "дійсно більш жорсткий карантин із повною забороною деяких речей в країні, в тому числі посиленням карантинних заходів на вулицях".

Передісторія: 

  • З 8 січня включно в Україні почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Вони діятимуть до 24 січня.
  • У цей період забороняється діяльність побутових магазинів. Інші магазини можуть торгувати виключно товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60 відсотків площі яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним. Продаж інших груп товарів дозволяється лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Степановкарантинкоронавірусторгівля
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