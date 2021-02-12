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Трамп значно гірше переніс коронавірус, ніж повідомляли – ЗМІ

П'ятниця, 12 лютого 2021, 01:31
Трамп значно гірше переніс коронавірус, ніж повідомляли – ЗМІ

Колишній президент США Дональд Трамп набагато гірше перехворів на коронавірус, ніж про це повідомляв Білий дім. 

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання посилається на чотири джерела, яким було відомо про стан Трампа. 

Зазначається, що деякі посадовці прогнозували, що тодішнього президента можуть підключити до апарату штучної вентиляції легень. 

Окрім того, у очільника Білого дому був "вкрай низький рівень кисню в крові" та проблеми із легенями, які, зазвичай, пов’язують із пневмонією. Зокрема, сатурація у Трампа начебто була 80%, коли норма здорової людини складає – 95-99%.

У той час як президент хворів на коронавірус, у Білому домі повідомляли, що він почувається "втомленим, але в гарному настрої". 

Передісторія:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19. Наступного дня президента відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • Вже через 10 днів Трамп заявив, що вилікувався від COVID-19 та повертається до активної участі у своїй передвиборчій кампанії.

Українська правда

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Теми: Трампкоронавірус
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