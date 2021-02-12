Трамп значительно хуже перенес коронавирус, чем сообщали – СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп гораздо хуже переболел коронавирусом, чем об этом сообщал Белый дом.

Источник: The New York Times

Детали: Издание ссылается на четыре источника, которым было известно о состоянии Трампа.

Отмечается, что некоторые чиновники прогнозировали, что тогдашнего президента могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, у главы Белого дома был "крайне низкий уровень кислорода в крови" и проблемы с легкими, которые обычно связывают с пневмонией. В частности, сатурация у Трампа вроде бы была 80%, когда норма здорового человека составляет – 95-99%.

В то время как президент болел коронавирусом, в Белом доме сообщали, что он чувствует себя "усталым, но в хорошем настроении".

Предыстория: