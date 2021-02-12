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Трамп значительно хуже перенес коронавирус, чем сообщали – СМИ

Пятница, 12 февраля 2021, 02:31

Бывший президент США Дональд Трамп гораздо хуже переболел коронавирусом, чем об этом сообщал Белый дом.

Источник: The New York Times

Детали: Издание ссылается на четыре источника, которым было известно о состоянии Трампа.

Отмечается, что некоторые чиновники прогнозировали, что тогдашнего президента могут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, у главы Белого дома был "крайне низкий уровень кислорода в крови" и проблемы с легкими, которые обычно связывают с пневмонией. В частности, сатурация у Трампа вроде бы была 80%, когда норма здорового человека составляет – 95-99%.

В то время как президент болел коронавирусом, в Белом доме сообщали, что он чувствует себя "усталым, но в хорошем настроении".

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19. На следующий день президента отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • Уже через 10 дней Трамп заявил, что излечился от COVID-19 и возвращается к активному участию в своей предвыборной кампании.

Украинская правда
Темы: Трампкоронавирус


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