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Україна в ОБСЄ: Місія не повідомляє про роботу снайперів на фронті

П'ятниця, 12 лютого 2021, 02:16
Україна в ОБСЄ: Місія не повідомляє про роботу снайперів на фронті

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у своїх звітах не повідомляє про ведення снайперського вогню російськими окупантами на Донбасі. 

Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Такі грубі порушення з боку російських збройних формувань як застосування 120-мм мінометів 8 лютого поблизу Південного чи снайперський вогонь, який забирає життя українських військових, на жаль, не ввійшли до звітів СММ".

Деталі: Цимбалюк нагадав, що лише з 1 по 7 лютого на Донбасі було вбито трьох українських військових, ще шестеро зазнали поранень. 

"По всій лінії зіткнення мають місце регулярні сплески насильства. І хоча їх інтенсивність залишається значно нижчою, ніж у попередні роки, цю негативну тенденцію не можна ігнорувати. Сьогодні ми отримали повідомлення про ще одного загиблого українського військовослужбовця та пораненого бійця", – заявив дипломат. 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ООСОБСЄОб'єднані сили на Донбасі
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