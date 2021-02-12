Україна в ОБСЄ: Місія не повідомляє про роботу снайперів на фронті

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у своїх звітах не повідомляє про ведення снайперського вогню російськими окупантами на Донбасі.

Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Такі грубі порушення з боку російських збройних формувань як застосування 120-мм мінометів 8 лютого поблизу Південного чи снайперський вогонь, який забирає життя українських військових, на жаль, не ввійшли до звітів СММ".

Деталі: Цимбалюк нагадав, що лише з 1 по 7 лютого на Донбасі було вбито трьох українських військових, ще шестеро зазнали поранень.

"По всій лінії зіткнення мають місце регулярні сплески насильства. І хоча їх інтенсивність залишається значно нижчою, ніж у попередні роки, цю негативну тенденцію не можна ігнорувати. Сьогодні ми отримали повідомлення про ще одного загиблого українського військовослужбовця та пораненого бійця", – заявив дипломат.

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