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Украина в ОБСЕ: Миссия не сообщает о работе снайперов на фронте

Пятница, 12 февраля 2021, 03:16

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своих отчетах не сообщает о ведении снайперского огня российскими оккупантами на Донбассе.

Источник: постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Такие грубые нарушения со стороны российских вооруженных формирований как применение 120-мм минометов 8 февраля вблизи Пивденного или снайперский огонь, который уносит жизни украинских военных, к сожалению, не вошли в отчеты СММ".

Детали: Цимбалюк напомнил, что только с 1 по 7 февраля на Донбассе были убиты три украинских военных, еще шестеро получили ранения.

"По всей линии соприкосновения имеют место регулярные всплески насилия. И хотя их интенсивность остается значительно ниже, чем в предыдущие годы, эту негативную тенденцию нельзя игнорировать. Сегодня мы получили сообщение о еще одном погибшем украинском военнослужащем и раненом бойце", – заявил дипломат.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ООСОБСЕОбъединенные силы на Донбассе


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