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Рада забрала акредитацію в журналістів каналів Медведчука – нардеп

Субота, 13 лютого 2021, 09:32

У журналістів телеканалів "112", NewsOne і ZIK забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді.

Джерело: народний депутат з фракції "Голос" Роман Лозинський у Facebook

Дослівно: "В медведчуківських помийок забрали акредитацію на ведення журналістської діяльності в стінах Верховної Ради!"

Деталі: Лозинський нагадав, що минулого тижня звернувся до спікера ВР Дмитра Разумкова та голови апарату ВРУ Михайла Теплюка з вимогою скасування акредитації для Zik, Newsone i 112.

Згодом він заявив про таку ініціативу з трибуни Верховної Ради. Це викликало велике обурення у лавах фракції ОПЗЖ.

Передісторія:

  • 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо телеканалів з орбіти кума президента РФ Путіна нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кремль прогнозовано засудив ці санкції.
  • В Офісі президента України пояснили, що санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, підконтрольних Віктору Медведчуку, не є посяганням на свободу слова, а виключно боротьбою з чужорідною пропагандою.
  • Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Знати більшеТелевізійна скринька Пандори. Як Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука

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Українська правда
Теми: Верховна РадаМедведчукЗМІ


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