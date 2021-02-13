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Рада забрала аккредитацию у журналистов каналов Медведчука – нардеп

Суббота, 13 февраля 2021, 08:32
Рада забрала аккредитацию у журналистов каналов Медведчука – нардеп

У журналистов телеканалов "112", NewsOne и ZIK забрали аккредитацию на работу в Верховной Раде.

Источник: народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский в Facebook

Дословно: "У медведчуковских помоек забрали аккредитацию на ведение журналистской деятельности в стенах Верховной Рады!"

Детали: Лозинский напомнил, что на прошлой неделе обратился к спикеру ВР Дмитрию Разумкову и главе аппарата ВРУ Михаилу Теплюку с требованием отмены аккредитации для Zik, Newsone i 112.

Впоследствии он заявил о такой инициативе с трибуны Верховной Рады. Это вызвало большое возмущение в рядах фракции ОПЗЖ.

Предыстория:

  • 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов из орбиты кума президента РФ Путина нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука. Кремль прогнозированно осудил эти санкции.
  • В Офисе президента Украины объяснили, что санкции против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех каналов, подконтрольных Виктору Медведчуку, не являются посягательством на свободу слова, а исключительно борьбой с чужеродной пропагандой.
  • Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма. 

Знать больше: Телевизионный ящик Пандоры. Как Зеленский ввел санкции против каналов Медведчука

Каналы для старого друга: что известно о владельце NewsOne и 112

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Украинская правда

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Темы: Верховная РадаМедведчукСМИ
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