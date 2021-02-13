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Літак Козака прилетів до ОАЕ перед прибуттям туди Зеленського – журналіст

Субота, 13 лютого 2021, 23:31

12 лютого літак, яким користується депутат від ОПЗЖ Тарас Козак, здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі в ОАЕ, а через добу туди ж з офіційним візитом прибув президент Володимир Зеленський.

Джерело: повідомлення журналіста Михайла Ткача у Facebook

Деталі: Журналіст виклав траєкторію польоту літака Козака до Абу-Дабі та фотого самого повітряного судна.

Літак яким користується підсанкційний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз...

Опубліковано Mykhailo Tkach Пʼятниця, 12 лютого 2021 р.

За даними Ткача, літак Gulfstream G450, яким користується Козак, у п'ятницю вилетів зі столиці Білорусі Мінська і попрямував до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Варто зауважити, що днем пізніше до Еміратів прилетів Володимир Зеленський з дружиною Оленою. Візит президента України є офіційним.

Знати більше: Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

Нагадаємо: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та 8 юридичних осіб у його власності.

Українська правда
Теми: Тарас КозакЗеленськийсанкції


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