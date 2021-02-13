Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Літак Козака прилетів до ОАЕ перед прибуттям туди Зеленського – журналіст

Субота, 13 лютого 2021, 22:31
Літак Козака прилетів до ОАЕ перед прибуттям туди Зеленського – журналіст

12 лютого літак, яким користується депутат від ОПЗЖ Тарас Козак, здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі в ОАЕ, а через добу туди ж з офіційним візитом прибув президент Володимир Зеленський.

Джерело: повідомлення журналіста Михайла Ткача у Facebook

Деталі: Журналіст виклав траєкторію польоту літака Козака до Абу-Дабі та фотого самого повітряного судна.

За даними Ткача, літак Gulfstream G450, яким користується Козак, у п'ятницю вилетів зі столиці Білорусі Мінська і попрямував до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Варто зауважити, що днем пізніше до Еміратів прилетів Володимир Зеленський з дружиною Оленою. Візит президента України є офіційним.

Літак яким користується підсанкційний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз...

Опубліковано Mykhailo Tkach Пʼятниця, 12 лютого 2021 р.

Знати більше: Козак Медведчука. Звідки у соратника кума Путіна гроші на телеканали

Нагадаємо: 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про персональні санкції щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака та 8 юридичних осіб у його власності.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Тарас КозакЗеленськийсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Тарас Козак
"Кримську" справу Медведчука передали до суду: загрожує 15 років
Донька Тараса Козака навчається в Лондоні й розповідає, що допомагає біженцям
Соратник Медведчука заробив на продажі нафтової компанії в Росії – розслідувачі
Останні новини
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
Усі новини...
Реклама: