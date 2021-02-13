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Самолет Козака прилетел в ОАЭ перед прибытием туда Зеленского – журналист

Суббота, 13 февраля 2021, 23:31

12 февраля самолет, которым пользуется депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, а через сутки туда же с официальным визитом прибыл президент Владимир Зеленский.

Источник: сообщение журналиста Михаила Ткача в Facebook

Детали: Журналист опубликовал траекторию полета самолета Козака в Абу-Даби и фото самого воздушного судна.

Літак яким користується підсанкційний депутат Тарас Козак Gulfstream G450 кілька годин тому вилетів з Мінська і зараз...

Опубліковано Mykhailo Tkach Пʼятниця, 12 лютого 2021 р.

По данным Ткача, самолет Gulfstream G450, которым пользуется Козак, в пятницу вылетел из столицы Беларуси Минска и направился в Объединенные Арабские Эмираты.

Стоит заметить, что днем ​​позже в Эмираты прилетел Владимир Зеленский с женой Еленой. Визит является официальным.

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Напомним: 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональные санкции в отношении народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и 8 юридических лиц в его собственности.

Украинская правда
Темы: Тарас КозакЗеленскийсанкции


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