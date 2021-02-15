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Засудженому за напад на Гандзюк винесли ще один вирок

Понеділок, 15 лютого 2021, 11:28

Цюрупинський райсуд Херсонської області виніс Сергію Торбіну, засудженому за напад на активістку Катерину Гандзюк, вирок за участь у масових заворушеннях біля Олешківської райради.

Джерело: "Судовий репортер", ЄРДР, вирок Торбіну від 9 лютого

Деталі: У матеріалах йдеться, що Торбін на початку травня 2018-го організував заворушення під будівлею Олешківської районної ради, щоб не допустити висловлення недовіри голові ради, з якою він начебто підтримував дружні стосунки.

4 травня під будівлю ради привели не менше 50 молодиків з гумовими кийками і палицями. Вони відганяли мирних людей, які хотіли потрапити на сесію ради і залякували депутатів.

Одним із них був Торбін, який побив людину гумовим кийком по голові й тулубу.

Інцидент тривав близько 5 хвилин, після чого постраждалі мешканці, які хотіли бути присутні на сесії Олешківської ради, відступили.

27 січня 2021 року Торбін уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Повідомляється, що погодився співпрацювати зі слідством у викритті інших фігурантів.

За участь у заворушеннях, що супроводжувалась насильством, суд призначив йому 5 років в’язниці.

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Що було раніше:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки 5 обвинуваченим після того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством: координатор нападу Сергій Торбін отримав 6 років і 6 місяців позбавлення волі, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці, Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.

Теми: напад на Гандзюк
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