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Степанов назвал новый срок начала вакцинации против коронавируса

Вторник, 16 февраля 2021, 10:22
Степанов назвал новый срок начала вакцинации против коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что вакцинация против COVID-19 начнется до конца этой недели, а задержки с поставками вакцин объясняет техническими и бюрократическими проблемами, которые не зависят от Украины.

Источник: глава Минздрава на брифинге 16 февраля

Детали: Степанов подтвердил, что МОЗ надеялся с 15 февраля начать вакцинацию против COVID-19 в Украине, исходя из соглашений с производителями вакцин и договоренностей с COVAX относительно количества и сроков поставок препаратов. По миллиону доз вакцин надеялись получить в феврале и в марте.

Однако своевременным поставкам до 15 февраля помешали технические проблемы в случае с прямыми поставками от производителя, бюрократические проблемы – в случае со всемирной инициативой COVAX.

Прямая речь: "Возникли технические проблемы логистического абсолютно характера. Я думаю, что они будут решены буквально за несколько дней. Сразу после брифинга у меня очередные переговоры с производителем именно по этим техническим вопросам доставки вакцины в Украине.

Мы сразу начнем (прививать). Я думаю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку от коронавирусной болезни – и эта первая прививка будет сделана нашим медицинским работникам.

Вторая часть поставки вакцин предполагается по инициативе COVAX. Нам было сказано, что первые 117 тысяч доз компании "Pfizer" до середины февраля будут в Украине... Что касается COVAX’а, то возникли определенные бюрократические общие трудности, которые не зависят от Украины.

Что в первом случае, что во втором сделано все абсолютно, даже больше, чем максимум, для получения вакцин нашей страной... Думаю, что в ближайшие дни мы начнем вакцинацию".

Предыстория:

  • 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки вакцины производства американской компании "Pfizer" и немецкой "BioNTech" от глобальной инициативы COVAX (бесплатно) "немного задерживаются", как и поставки вакцины компании AstraZeneca от индийского института "Serum Institute" (по контракту). Минздрав ожидал, что вакцины поступят 16 или 17 февраля.
  • В целом Украина договаривалась о поставках вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavaх.
  • В МОЗ уверяют, что украинцам будут делать прививки против коронавируса SARS CoV2 только проверенными и безопасными вакцинами.
  • Вакцинация уязвимых групп населения страны разделена на 4 этапа, до марта 2022 года.

Знать больше: Прививки против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кому и чем. Все о вакцинации в Украине

Алена Рощенко, УП, уточнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019СтепановМинздрав
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