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НАЗК кличе "на килим" скандального експрокурора Кулика

Вівторок, 16 лютого 2021, 17:13

Національне агентство із запобігання корупції запросило на зустріч екс-начальника відділу генпрокуратури Костянтина Кулика, щоб він пояснив ймовірне декларування недостовірних відомостей.

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: Кулика запросили на зустріч до НАЗК 19 лютого з 10.00 до 13.00 "для надання пояснень" щодо можливих порушень вимог закону "Про запобігання корупції". 

Зокрема, йдеться про декларування недостовірних відомостей.

Крім Кулика, "на килим" викликали суддю Конституційного Суду у відставці Михайла Гультая.

Передісторія:

  • В листопаді 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказпро звільнення з органів прокуратури скандального прокурора Костянтина Кулика.
  • На початку листопада стало відомо, що Кулик незаконно побудував додатковий поверх на кількасот квадратних метрів в елітному житловому комплексі Diplomat Hallу Києві. Будівництво відбувалося під під час розслідування його незаконного збагачення.
  • У 2016 році Кулику пред’явили обвинувачення у незаконному збагаченні на суму 2,8 млн грн. Зокрема, на матір прокурора і матір його дітей Ірину Німець оформлено низку об’єктів нерухомості в центрі Києва.
  • The New York Times повідомляло, що український прокурор Костянтин Кулик склав англомовне досьє на 7 сторінок про корупцію Хантера Байдена – сина колишнього віце-президента США, чим сприяв боротьбі, яка призвела до розслідування щодо президента Дональда Трампа.

Українська правда
Теми: прокуратураНАЗКдекларації


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