НАЗК кличе "на килим" скандального експрокурора Кулика

Національне агентство із запобігання корупції запросило на зустріч екс-начальника відділу генпрокуратури Костянтина Кулика, щоб він пояснив ймовірне декларування недостовірних відомостей.

Джерело: пресслужба НАЗК

Деталі: Кулика запросили на зустріч до НАЗК 19 лютого з 10.00 до 13.00 "для надання пояснень" щодо можливих порушень вимог закону "Про запобігання корупції".

Зокрема, йдеться про декларування недостовірних відомостей.

Крім Кулика, "на килим" викликали суддю Конституційного Суду у відставці Михайла Гультая.

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