Український прокурор Костянтин Кулик склав англомовне досьє на 7 сторінок про корупцію Хантера Байдена – сина колишнього віце-президента США, чим сприяв боротьбі, яка призвела до розслідування щодо президента Дональда Трампа.

Джерело: "The New York Times"

Дослівно: "Коли український прокурор Костянтин Кулик склав досьє англійською мовою на семи сторінках, в якому звинувачував сина колишнього віце-президента Джозефа Байдена-молодшого в корупції, він допоміг розпочати політичну вогняну боротьбу, яка призвела до розслідування щодо імпічменту президента Трампа".

Деталі: Видання зазначає, що коли Кулик поновив справу про корупцію, пов’язану з роботою Хантера Байдена на українську газову компанію "Burisma Holdings", проти нього самого були підозри: його тричі звинувачували у корупції й порушенні політично вмотивованих справ проти опонентів. Також була інформація, що Кулик має зв'язки з воєначальником на сході України, звинуваченим у роботі на російські спецслужби.

Попри все це Кулик залишається головою департаменту в Генеральній прокуратурі України при новому президенті Володимирі Зеленському.

NYT вважає, що постійна присутність Кулика у владних залах ілюструє змішання політики та кримінальної юстиції в Україні, коли розслідування використовуються як зброя у політиці чи в бізнесі – і поширення його досьє у Вашингтоні показує, як ці тактики вливаються в американську політику.

Генеральна прокуратура відмовилася уточнити, чи зберігає Кулик контроль над справою Байдена. Сам Кулик не відповів на запити про інтерв’ю.

Досьє Кулика дуже пожвавило справу Байдена. Складений і розповсюджений ним документ із 7-ми сторінок також звинуватив американських дипломатів у прикритті злочинів, скоєних Байденами, хибна теорія зіграла роль у відкликанні посла Марі Йованович із України.

NYT зазначає, що Костянтина Кулика та Юрія Луценка вважали відданими президенту Петру Порошенку, однак за два дні до першого туру президентських виборів Кулик відкрив кримінальні справи за звинуваченнями в корупції проти людей із оточення Порошенка.

Нібито перед цим, у березні, Кулик і Луценко спілкувалися з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

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