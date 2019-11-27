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Рябошапка звільнив "зашквареного" Кулика

Середа, 27 листопада 2019, 10:03
Рябошапка звільнив зашквареного Кулика

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з органів прокуратури скандального прокурора Костянтина Кулика.

Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди", Telegram-канал екснардепа Сергія Лещенка

Деталі: Наказ про звільнення Кулика генпрокурор підписав 22 листопада.

За словами екснардепа Лещенка, за збереження Кулика в ГПУ боровся до останнього олігарх Ігор Коломойський, якому Кулик надав безліч послуг.

Що було раніше: Український прокурор Костянтин Кулик прогуляв іспит на знання законодавства для роботи в Офісі генерального прокурора.

15 листопада Рябошапка повідомив, що з 1 січня "відомий на весь світ" прокурор Кулик не працюватиме у ГПУ через те, що не пройшов переатестацію.

На початку листопада стало відомо, що Кулик незаконно побудував додатковий поверх на кількасот квадратних метрів в елітному житловому комплексі Diplomat Hall у Києві. Будівництво відбувалося під під час розслідування його незаконного збагачення.

2 грудня комісія КМДА має вирішити питання щодо надбудови Кулика у Diplomat Hall.

У 2016 році Кулику пред’явили обвинувачення у незаконному збагаченні на суму 2,8 млн грн. Зокрема, на матір прокурора і матір його дітей Ірину Німець оформлено низку об’єктів нерухомості в центрі Києва.

Після декриміналізації статті про незаконне збагачення суд продовжив судити Кулика по недіючій статті, бо не знайшов можливості закрити справу на стадії судового розгляду.

Передісторія:

  • Наприкінці березня заступник голови департаменту міжнародно-правової співпраці ГПУ Костянтин Кулик нібито висунув підозри представникам оточення президента Петра Порошенка. У ГПУ заперечили це й викликали його на допит.. Але карати Кулика не стали.
  • Тодішній президент Петро Порошенко заявляв, що Кулик "отримав наказ" від олігарха Ігоря Коломойського звинуватити його у втручанні у "справу Курченка".
  • Кулик заявляв, що не зустрічався з Коломойським та його оточенням в Ізраїлі та Австрії.
  • Кулик також заявляв, що Порошенко і його соратники разом із керівництвом Генпрокуратури втручалися у розслідування провадження стосовно Сергія Курченка та його ймовірних спільників.
  • Коломойський говорив, що "переховував Ложкіна", коли, Кулик хотів вручити колишньому голові Адміністрації президента Порошенка Борису Ложкіну підозру.
  • The New York Times повідомляло, що український прокурор Костянтин Кулик склав англомовне досьє на 7 сторінок про корупцію Хантера Байдена – сина колишнього віце-президента США, чим сприяв боротьбі, яка призвела до розслідування щодо президента Дональда Трампа.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураРябошапказвільнення
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