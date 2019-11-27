Рябошапка звільнив "зашквареного" Кулика

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з органів прокуратури скандального прокурора Костянтина Кулика.

Джерело: поінформований співрозмовник "Української правди", Telegram-канал екснардепа Сергія Лещенка

Деталі: Наказ про звільнення Кулика генпрокурор підписав 22 листопада.

За словами екснардепа Лещенка, за збереження Кулика в ГПУ боровся до останнього олігарх Ігор Коломойський, якому Кулик надав безліч послуг.

Що було раніше: Український прокурор Костянтин Кулик прогуляв іспит на знання законодавства для роботи в Офісі генерального прокурора.

15 листопада Рябошапка повідомив, що з 1 січня "відомий на весь світ" прокурор Кулик не працюватиме у ГПУ через те, що не пройшов переатестацію.

На початку листопада стало відомо, що Кулик незаконно побудував додатковий поверх на кількасот квадратних метрів в елітному житловому комплексі Diplomat Hall у Києві. Будівництво відбувалося під під час розслідування його незаконного збагачення.

2 грудня комісія КМДА має вирішити питання щодо надбудови Кулика у Diplomat Hall.

Передісторія: