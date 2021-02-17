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Венедіктова, коментуючи "насилля стоматолога" з Рівного, згадала Стамбульську конвенцію

Середа, 17 лютого 2021, 19:50

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова виступає за необхідність посилення кримінальної відповідальності в Україні за вчинення злочинів проти дітей.

Джерело: генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яку цитує "Інтерфакс-Україна" із засідання комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності

Деталі: Коментуючи ситуацію навколо інформації в соцмережах про факти жорстокості щодо дітей із боку стоматолога з Рівного, Венедіктова зазначила, що у неї це питання "номер один - ратифікація Стамбульської конвенції" і що треба цим займатися.

За словами Венедіктової, кількість злочинів, скоєних щодо дітей, зросла і тому треба подумати "про ратифікацію Стамбульської конвенції".

Пряма мова Венедиктової: "І треба, напевно, справді вносити зміни до Кримінального кодексу і, напевно, я навіть вийду з цим - нам треба посилювати кримінальну відповідальність за злочини стосовно дітей".

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (також відома як Стамбульська конвенція) - міжнародна угода Ради Європи проти насильства стосовно жінок та насильства в сім'ї.

Читайте також: "З усією повагою до українських жінок". Як Україна роками не ратифіковує Стамбульську конвенцію

Чому Україні потрібна Стамбульська конвенція, та що вона змінить

Передісторія:

  • 12 лютого поліція Рівного порушила справу за фактом неналежного виконання обов’язків стоматологом та нанесення тілесних ушкоджень її пацієнтам. Зі скаргами на лікаршу звернулися кілька батьків.

Теми: ВенедіктоваРівнедіти


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