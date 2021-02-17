Венедиктова, комментируя "насилие стоматолога" из Ровно, вспомнила Стамбульскую конвенцию

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступает за необходимость усиления уголовной ответственности в Украине за совершение преступлений против детей.

Источник: Венедиктова, которую цитирует "Интерфакс-Украина" с заседания комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности

Детали: Комментируя ситуацию вокруг информации в соцсетях о фактах жестокости в отношении детей со стороны стоматолога из Ровно, Венедиктова сказал, что у нее это вопрос "номер один - ратификация Стамбульской конвенции" и надо этим заниматься.

По словам Венедиктова, количество преступлений, совершенных в отношении детей, выросла и поэтому надо подумать "о ратификации Стамбульской конвенции".

Прямая речь Венедиктовой: "И надо, наверное, действительно вносить изменения в Уголовный кодекс и, наверное, я даже выйду с этим - нам надо ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей".

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (также известная как Стамбульская конвенция) - международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

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