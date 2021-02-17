Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Венедиктова, комментируя "насилие стоматолога" из Ровно, вспомнила Стамбульскую конвенцию

Среда, 17 февраля 2021, 19:50

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступает за необходимость усиления уголовной ответственности в Украине за совершение преступлений против детей.

Источник: Венедиктова, которую цитирует "Интерфакс-Украина" с заседания комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности

Детали: Комментируя ситуацию вокруг информации в соцсетях о фактах жестокости в отношении детей со стороны стоматолога из Ровно, Венедиктова сказал, что у нее это вопрос "номер один - ратификация Стамбульской конвенции" и надо этим заниматься.

По словам Венедиктова, количество преступлений, совершенных в отношении детей, выросла и поэтому надо подумать "о ратификации Стамбульской конвенции".

Прямая речь Венедиктовой: "И надо, наверное, действительно вносить изменения в Уголовный кодекс и, наверное, я даже выйду с этим - нам надо ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей".

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (также известная как Стамбульская конвенция) - международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Читайте также: "При всем уважении к украинским женщинам". Как Украина годами не ратифицирует Стамбульскую конвенцию

Почему Украине нужна Стамбульская конвенция, и что она изменит

Предыстория:

  • 12 февраля полиция Ровно возбудила дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей стоматологом и нанесения телесных повреждений ее пациентам. С жалобами на докторшу обратились несколько родителей.

Темы: ВенедиктоваРовнодети


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Умани две девочки наглотались таблеток в школе

Венедиктова, комментируя "насилие стоматолога" из Ровно, вспомнила Стамбульскую конвенцию

В Украине резко возросло количество усыновлений

Заповедник "Пуща Радзивилла" площадью более 24 тысячи га создадут в Украине

Зеленский пополнил состав СНБО

В Британии госпитализировали мужа королевы Елизаветы

Все новости...
Венедиктова
На должность руководителя САП претендуют 127 кандидатов
В Раду зовут Венедиктову для отчета о делах Майдана
Допрос руководителей НАБУ по делу Татарова отменяется – Венедиктова
Последние новости
20:53
Новая стратегическая концепция НАТО будет направлена на сдерживание России и Китая
20:35
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с повышением выплат и индексацией
20:22
В Умани две девочки наглотались таблеток в школе
20:06
Правительство хочет снова запустить агрострахование
19:50
Венедиктова, комментируя "насилие стоматолога" из Ровно, вспомнила Стамбульскую конвенцию
19:46
Полиция в Испании нашла 4 млн поддельных масок, приехав на незаконное массовое собрание
19:38
В Украине резко возросло количество усыновлений
19:25
Официальный курс: гривня ослабла к доллару
19:08
фотоНа трех платформах станций Киевского метро установили дефибрилляторы
18:54
Россия ответила на решение ЕСПЧ о немедленном освобождении Навального
Все новости...