Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова, комментируя "насилие стоматолога" из Ровно, вспомнила Стамбульскую конвенцию

Среда, 17 февраля 2021, 18:50
Венедиктова, комментируя насилие стоматолога из Ровно, вспомнила Стамбульскую конвенцию

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова выступает за необходимость усиления уголовной ответственности в Украине за совершение преступлений против детей.

Источник: Венедиктова, которую цитирует "Интерфакс-Украина" с заседания комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности

Детали: Комментируя ситуацию вокруг информации в соцсетях о фактах жестокости в отношении детей со стороны стоматолога из Ровно, Венедиктова сказал, что у нее это вопрос "номер один - ратификация Стамбульской конвенции" и надо этим заниматься.

По словам Венедиктова, количество преступлений, совершенных в отношении детей, выросла и поэтому надо подумать "о ратификации Стамбульской конвенции".

Прямая речь Венедиктовой: "И надо, наверное, действительно вносить изменения в Уголовный кодекс и, наверное, я даже выйду с этим - нам надо ужесточать уголовную ответственность за преступления в отношении детей".

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (также известная как Стамбульская конвенция) - международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Читайте также: "При всем уважении к украинским женщинам". Как Украина годами не ратифицирует Стамбульскую конвенцию

Почему Украине нужна Стамбульская конвенция, и что она изменит

Предыстория:

  • 12 февраля полиция Ровно возбудила дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей стоматологом и нанесения телесных повреждений ее пациентам. С жалобами на докторшу обратились несколько родителей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенедиктоваРовнодети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: