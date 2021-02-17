В Умани две девочки наглотались таблеток в школе
Среда, 17 февраля 2021, 19:22
В Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "Дротаверин" в школе и попали в больницу.
Источник: "Суспільне"
Детали: Спикер Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР Ирина Назарок сообщила, что школьниц забрали в больницу.
Предварительно они приняли по 10 таблеток "Дротаверина" в помещении школы.
Состояние детей стабильное, за ними присматривают медики. Уманские правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей.
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Предыстория:
- 16 февраля стало известно, что в городе Боярка в Киевской области две ученицы 7 класса отравились неизвестными веществами, в результате чего один ребенок умер.
- Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравление 12-летних школьниц в Боярке связано "с опасными интернет-играми".
- Полиция сообщила, что ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблетокв помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.