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В Умани две девочки наглотались таблеток в школе

Среда, 17 февраля 2021, 20:22

В Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "Дротаверин" в школе и попали в больницу.

Источник: "Суспільне"

Детали: Спикер Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР Ирина Назарок сообщила, что школьниц забрали в больницу.

Предварительно они приняли по 10 таблеток "Дротаверина" в помещении школы.

Состояние детей стабильное, за ними присматривают медики. Уманские правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей.

Предыстория:

  • 16 февраля стало известно, что в городе Боярка в Киевской области две ученицы 7 класса отравились неизвестными веществами, в результате чего один ребенок умер.
  • Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба предположил, что отравление 12-летних школьниц в Боярке связано "с опасными интернет-играми".
  • Полиция сообщила, что ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблетокв помещении школы.  Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Темы: Черкасская областьдети


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