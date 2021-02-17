В Умани две девочки наглотались таблеток в школе

В Умани две восьмиклассницы наглотались таблеток "Дротаверин" в школе и попали в больницу.

Источник: "Суспільне"

Детали: Спикер Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЧОР Ирина Назарок сообщила, что школьниц забрали в больницу.

Предварительно они приняли по 10 таблеток "Дротаверина" в помещении школы.

Состояние детей стабильное, за ними присматривают медики. Уманские правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей.

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