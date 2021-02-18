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В Україні з’явиться перший мобільний шпиталь для COVID-пацієнтів

Четвер, 18 лютого 2021, 03:43
В Україні з’явиться перший мобільний шпиталь для COVID-пацієнтів

Вперше в Україні розгорнуть мобільний шпиталь для хворих на COVID-19 - на базі Богородчанської лікарні Івано-Франківщини.

Джерело: сайт ОДА Івано-Франківщини, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький у Facebook, посилаючись на рішення комісії з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області, "Голос України", цитуючи головного санлікаря Віктора Ляшка під час засідання комісії 

Дослівно повідомлення Радуцького: "В Україні вперше розгорнуть тимчасовий шпиталь для лікування хворих на COVID-19. Відповідне рішення прийняла комісія з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області. 

Комісія вирішила з 22 лютого заборонити масові, розважальні, релігійні заходи, роботу закладів громадського харчування, додати 600 ліжко-місць для лікування хворих на коронавірус, розгорнути тимчасовий шпиталь на 250 місць на базі Богородчанської лікарні, визначити маршрути госпіталізації до лікарень сусідніх областей". 

Деталі: За словами Віктора Ляшка, мова йде про мобільний госпіталь ДСНС на базі Богородчанської лікарні.

В Івано-Франківській ОДА зазначають, що розгортання додаткових ліжок заплановане також у Лисецькій, Верховинській та Заболотівській лікарнях. 

Завантаженість ліжок у деяких лікарнях області сягає 100%. Щоденно туди доправляють 80-120 пацієнтів. Зокрема, як зазначається, Яремчанська, Солотвинська та Косівська лікарні працюють "на межі власних можливостей".

 

Поширення COVID-19 в Івано-Франківській області 

УП

Передісторія:

  • Івано-Франківська область - лідер в антирейтингу за добовим приростом хворих на коронавірусну хворобу серед усіх регіонів. 
  • З 22 до 28 лютого в регіоні запроваджують карантин "червоного" рівня через стрімке поширення COVID-19.
  • У грудні 2020 року прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не будують мобільних госпіталів, бо в українських медичних закладах достатньо ліжок. За його словами, "тратити гроші в будівництво мобільних госпіталів, які потім згорнути і викинути, немає сенсу".

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Івано-Франківська областькоронавірус
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