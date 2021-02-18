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В Украине появится первый мобильный госпиталь для COVID-пациентов

Четверг, 18 февраля 2021, 04:43

Впервые в Украине развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19 - на базе Богородчанской больницы Ивано-Франковщины.

Источник: сайт ОГА Ивано-Франковской области, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook, ссылаясь на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области, "Голос Украины", цитируя главного санитарного врача Виктора Ляшко во время заседания комиссии

Дословно сообщение Радуцкого: "В Украине впервые развернут временный госпиталь для лечения больных COVID-19. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

Комиссия решила с 22 февраля запретить массовые, развлекательные, религиозные мероприятия, работу заведений общественного питания, добавить 600 койко-мест для лечения больных коронавирусом, развернуть временный госпиталь на 250 мест на базе Богородчанской больницы, определить маршруты госпитализации в больницы соседних областей".

Детали: По словам Виктора Ляшко, речь идет о мобильном госпитале ГСЧС на базе Богородчанской больницы.

В Ивано-Франковской ОГА отмечают, что разворачивание дополнительных коек запланировано также в Лисецкий, Верховинской и Заболотовской больницах.

Загруженность коек в некоторых больницах области достигает 100%. Ежедневно туда доставляют 80-120 пациентов. В частности, как отмечается, Яремчанская, Солотвинская и Косовская больницы работают "на пределе собственных возможностей".

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ COVID-19 В ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УП

Предыстория:

  • Ивано-Франковская область - лидер в антирейтинге по суточному приросту больных коронавирусной болезнью среди всех  регионов.
  • С 22 по 28 февраля в регионе вводят карантин "красного" уровня из-за стремительного распространения COVID-19.
  • В декабре 2020 года премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не строят мобильных госпиталей, потому что в украинских медицинских учреждениях достаточно коек. По его словам, "тратить деньги в строительство мобильных госпиталей, которые потом свернуть и выбросить, нет смысла".

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Ивано-Франковская областькоронавирус


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