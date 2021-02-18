Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине появится первый мобильный госпиталь для COVID-пациентов

Четверг, 18 февраля 2021, 03:43
В Украине появится первый мобильный госпиталь для COVID-пациентов

Впервые в Украине развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19 - на базе Богородчанской больницы Ивано-Франковщины.

Источник: сайт ОГА Ивано-Франковской области, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в Facebook, ссылаясь на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области, "Голос Украины", цитируя главного санитарного врача Виктора Ляшко во время заседания комиссии

Дословно сообщение Радуцкого: "В Украине впервые развернут временный госпиталь для лечения больных COVID-19. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

Комиссия решила с 22 февраля запретить массовые, развлекательные, религиозные мероприятия, работу заведений общественного питания, добавить 600 койко-мест для лечения больных коронавирусом, развернуть временный госпиталь на 250 мест на базе Богородчанской больницы, определить маршруты госпитализации в больницы соседних областей".

Детали: По словам Виктора Ляшко, речь идет о мобильном госпитале ГСЧС на базе Богородчанской больницы.

В Ивано-Франковской ОГА отмечают, что разворачивание дополнительных коек запланировано также в Лисецкий, Верховинской и Заболотовской больницах.

Загруженность коек в некоторых больницах области достигает 100%. Ежедневно туда доставляют 80-120 пациентов. В частности, как отмечается, Яремчанская, Солотвинская и Косовская больницы работают "на пределе собственных возможностей".

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ COVID-19 В ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УП

Предыстория:

  • Ивано-Франковская область - лидер в антирейтинге по суточному приросту больных коронавирусной болезнью среди всех  регионов.
  • С 22 по 28 февраля в регионе вводят карантин "красного" уровня из-за стремительного распространения COVID-19.
  • В декабре 2020 года премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не строят мобильных госпиталей, потому что в украинских медицинских учреждениях достаточно коек. По его словам, "тратить деньги в строительство мобильных госпиталей, которые потом свернуть и выбросить, нет смысла".

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ивано-Франковская областькоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Ивано-Франковская область
На Говерле молния убила мужчину и девочку
На Прикарпатье из-за непогоды размыло дороги
"Езжай в свой Бахмут": в "Буковеле" мужчина оскорбил военного на реабилитации
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: