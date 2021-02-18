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Кандидата від "Слуги народу" обрали суддею КС

Четвер, 18 лютого 2021, 13:05
Кандидата від Слуги народу обрали суддею КС
Скрін-шот

Верховна Рада призначила на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою вченого-конституціоналіста Віктора Кичуна, якого висунула фракція "Слуга народу".

Джерело: голосування в парламенті 

Деталі: Кандидатуру Кичуна підтримав 241 народний депутат. Призначення відбулось завдяки голосам депутатських груп "За майбутнє" та "Довіра". Фракція "Слуга народу" дала лише 205 голосів із необхідних 226.

 

Кичуна обрали з другої спроби: перша була минулого року, але провалилася.

Крім Кичуна, на цю посаду також претендували Ольга Боднар-Петровська (кандидат від "Батьківщини"), Юрій Павленко (від "Опозиційної платформи – За життя") і Руслан Сидорович (від "Голосу").

Обрання судді КС відбулося без конкурсу всупереч Конституції та рекомендаціям Венеційської комісії.

Кичун, відповідаючи на запитання нардепів, сказав, що у парламентарів був час передбачити законодавчо проведення конкурсу з залученням міжнародних експертів, але вони цього не зробили – і зараз усе відбувається відповідно до закону.

Кандидат від "Слуги народу" також сказав, що КС зараз є надінституцією, якій бракує системи стримування й противаг.

Кичуна рекомендував призначити на посаду представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, який виступає за скасування закону про люстрацію, який розглядає КС.

Після призначення Кичуна вакантними в КС залишаються 2 суддівські посади (по одній від парламенту і з'їзду суддів).

Довідка: Віктор Кичун є доцентом кафедри конституційного права Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

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УП, доповнено

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Теми: КСВерховна Рада
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