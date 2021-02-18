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Кандидата от "Слуги народа" избрали судьей КС

Четверг, 18 февраля 2021, 13:05
Кандидата от Слуги народа избрали судьей КС
Скрин-шот

Верховная Рада назначила на должность судьи Конституционного суда по своей квоте ученого-конституционалиста Виктора Кичуна, которого выдвинула фракция "Слуга народа".

Источник: голосование в парламенте

Детали: Кандидатуру Кичуна поддержал 241 народный депутат. Назначение состоялось благодаря голосам депутатских групп "За будущее" и "Доверие". Фракция "Слуга народа" дала лишь 205 голосов из необходимых 226.

 

Кичуна выбрали со второй попытки: первая была в прошлом году, но провалилась.

Кроме Кичуна на эту должность претендовали Ольга Боднар-Петровская (кандидат от "Батькивщины"), Юрий Павленко (от "Оппозиционной платформы – За жизнь") и Руслан Сидорович (от "Голоса").

Избрание судьи КС произошло без конкурса вопреки Конституции и рекомендациям Венецианской комиссии.

Кичун, отвечая на вопросы нардепов, сказал, что у парламентариев было время предусмотреть законодательно проведение конкурса с привлечением международных экспертов, но они этого не сделали – и сейчас все происходит в соответствии с законом.

Кандидат от "Слуги народа" также сказал, что КС сейчас является надинституцией, которой не хватает системы сдержек и противовесов.

Кичуна рекомендовал назначить на должность представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, который выступает за отмену закона о люстрации, который рассматривает КС.

После назначения Кичуна вакантными в КС остаются 2 судейские должности (по одной от парламента и Съезда судей).

Справка: Виктор Кичун является доцентом кафедры конституционного права Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого.

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УП, дополнено

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Темы: КСВерховная Рада
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