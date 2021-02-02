Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"

Вівторок, 2 лютого 2021, 10:02
Дубінського офіційно вигнали з фракції Слуга народу

Народного депутата Олександра Дубінського офіційно виключили із фракції монобільшості "Слуга народу".

Джерело: засідання парламенту 2 лютого

Деталі: Спікер ВР Дмитро Разумков зачитав повідомлення про те, що Дубінського виключили із фракції.

Пряма мова: "Згідно з рішенням засідання депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 1 лютого 2021 року повідомляю про виключення народного депутата Олександра Дубінського із складу депутатської фракції "Слуга народу".

Що було раніше: 1 лютого "Слуга народу" на своєму засіданні проголосувала за виключення зі своїх лав Дубінського.

За його виключення віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 - проти, 19 - не голосували.

На фракції не було обговорення, Дубінському слова не давали.

Сам Дубінський назвав своє вигнання "маніпулятивної історією" і "чистим фарсом".

Передісторія:

Читайте також Дар'я Каленюк: Штурм Капітолія тільки прискорив введення санкцій проти Дубінського та інших

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДубінськийСлуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Дубінський
Телеканал "1+1" відбілює підсанкційного нардепа Дубінського – "Чесно"
КС закрив справу про локдаун, відкриту за позовом Дубинського і Ко
СБУ каже, що Дубінський до них не звертався щодо Деркача
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: