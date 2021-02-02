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Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"

Вівторок, 2 лютого 2021, 11:02

Народного депутата Олександра Дубінського офіційно виключили із фракції монобільшості "Слуга народу".

Джерело: засідання парламенту 2 лютого

Деталі: Спікер ВР Дмитро Разумков зачитав повідомлення про те, що Дубінського виключили із фракції.

Пряма мова: "Згідно з рішенням засідання депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" від 1 лютого 2021 року повідомляю про виключення народного депутата Олександра Дубінського із складу депутатської фракції "Слуга народу".

Що було раніше: 1 лютого "Слуга народу" на своєму засіданні проголосувала за виключення зі своїх лав Дубінського.

За його виключення віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 - проти, 19 - не голосували.

На фракції не було обговорення, Дубінському слова не давали.

Сам Дубінський назвав своє вигнання "маніпулятивної історією" і "чистим фарсом".

Передісторія:

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Українська правда
Теми: ДубінськийСлуга народуВерховна Рада


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