У Дубінського можуть забрати ще одну посаду в "Слузі народу"
Партія "Слуга народу" найближчим часом вирішить питання щодо подальшого перебування нардепа Олександра Дубінського на чолі Київської обласної організації.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на нардепа Ірину Верещук та голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка
Пряма мова Верещук: "Корнієнко мене запевнив, що найближчим часом відбудеться засідання партії, яке ухвалить рішення про перебування його на посаді керівника".
Пряма мова Корнієнка: "Рішення ухвалює обласна організація, затверджує його вища рада партії. Очікуємо ініціатив від обласного осередку, тривають консультації".
Що було раніше: Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 1 лютого проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.
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Передісторія:
- Раніше США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення Деркача через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
- Президент Володимир Зеленський просив вийти Дубінського із фракції "Слуга народу", той відмовився.
- 29 січня у фракції "Слуга народу" почали збирати підписи за виключення Дубінського.
- Дубінський очолив Київський обласний осередок "Слуги народу" у червні 2020 року.