Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Дубінського можуть забрати ще одну посаду в "Слузі народу"

Вівторок, 2 лютого 2021, 13:02
Фото з Facebook Дубінського

Партія "Слуга народу" найближчим часом вирішить питання щодо подальшого перебування  нардепа Олександра Дубінського на чолі Київської обласної організації.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на нардепа Ірину Верещук та голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка

Пряма мова Верещук: "Корнієнко мене запевнив, що найближчим часом відбудеться засідання партії, яке ухвалить рішення про перебування його на посаді керівника".

Пряма мова Корнієнка: "Рішення ухвалює обласна організація, затверджує його вища рада партії. Очікуємо ініціатив від обласного осередку, тривають консультації".

Що було раніше: Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 1 лютого проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

Читайте також: Дар'я Каленюк: Штурм Капітолія тільки прискорив введення санкцій проти Дубінського та інших

Передісторія:

Теми: ДубінськийСлуга народуВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Укренерго": Підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ наразі немає

У Росії придумали, як у підлітків відбити бажання ходити на мітинги

Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"

Журналісту Казаріну нарешті вдалося позбутися громадянства РФ

Степанов похвалився, що в Україні немає "червоних зон"

ЄС оновив правила пересування і запровадив темно-червоні зони COVID-19

Усі новини...
Дубінський
Дубінського офіційно вигнали з фракції "Слуга народу"
"Слуги" обговорять питання членства Дубінського в партії – Верещук
Дубінського виключили з фракції "Слуга народу"
Останні новини
13:24
Туреччина вакцинує вчителів, щоб відновити очне навчання у школах
13:08
мапаВ Україну з Заходу йдуть дощі й мокрий сніг
13:05
"Укренерго": Підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ наразі немає
13:02
У Дубінського можуть забрати ще одну посаду в "Слузі народу"
13:02
США готові надати Україні летальну зброю – МЗС
12:57
фотоУкраїнський бабак Тимко ІІІ передбачив ранню весну
12:56
Вчені підтверджують, що домашні улюбленці не здатні активно передавати COVID-19 людині
12:56
Конституційний суд Німеччини відхилив скаргу на домінування чоловіків у парламенті
12:39
відеоСкічко приступив до роботи глави ОДА: хоче примирення з мером Черкас
12:35
Кінець лихоманки wallstreetbets: акції GameStop впали на третину
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!