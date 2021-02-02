Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Дубінського можуть забрати ще одну посаду в "Слузі народу"

Вівторок, 2 лютого 2021, 12:02
У Дубінського можуть забрати ще одну посаду в Слузі народу
Фото з Facebook Дубінського

Партія "Слуга народу" найближчим часом вирішить питання щодо подальшого перебування  нардепа Олександра Дубінського на чолі Київської обласної організації.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на нардепа Ірину Верещук та голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка

Пряма мова Верещук: "Корнієнко мене запевнив, що найближчим часом відбудеться засідання партії, яке ухвалить рішення про перебування його на посаді керівника".

Пряма мова Корнієнка: "Рішення ухвалює обласна організація, затверджує його вища рада партії. Очікуємо ініціатив від обласного осередку, тривають консультації".

Що було раніше: Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 1 лютого проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

Читайте також: Дар'я Каленюк: Штурм Капітолія тільки прискорив введення санкцій проти Дубінського та інших

Передісторія:

"Українська правда" в Threads

Теми: ДубінськийСлуга народуВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Дубінський
Телеканал "1+1" відбілює підсанкційного нардепа Дубінського – "Чесно"
КС закрив справу про локдаун, відкриту за позовом Дубинського і Ко
СБУ каже, що Дубінський до них не звертався щодо Деркача
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: