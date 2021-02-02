У Дубінського можуть забрати ще одну посаду в "Слузі народу"

Партія "Слуга народу" найближчим часом вирішить питання щодо подальшого перебування нардепа Олександра Дубінського на чолі Київської обласної організації.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на нардепа Ірину Верещук та голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка



Пряма мова Верещук: "Корнієнко мене запевнив, що найближчим часом відбудеться засідання партії, яке ухвалить рішення про перебування його на посаді керівника".

Пряма мова Корнієнка: "Рішення ухвалює обласна організація, затверджує його вища рада партії. Очікуємо ініціатив від обласного осередку, тривають консультації".

Що було раніше: Фракція "Слуга народу" на своєму засіданні 1 лютого проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського.

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